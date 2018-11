5 tips per avere labbra morbide (anche) quando fa freddo

Per avere labbra morbide, lisce e carnose bisogna curarle molto: qual è la giusta skin care da seguire e quali sono i rimedi naturali più efficaci?

Soprattutto in autunno e in inverno, quando le temperature scendono e spesso c’è vento, capita di avere le labbra secche, screpolate, piene di pellicine e piccoli taglietti. Per avere labbra morbide e lisce non basta applicare un po’ di burrocacao quando ci si ricorda, bisogna prendersene molta cura.

Proprio come per il resto del viso, anche per le labbra bisogna seguire una skincare ben precisa, fatta di struccanti, scrub, maschere e oli. Vediamo nei dettagli cosa fare per avere una bocca morbidissima.

Come avere labbra morbide e carnose

1. Non dimenticare di struccare le labbra. Quando ci strucchiamo la sera, spesso dimentichiamo che anche le labbra vanno struccate e non solo per togliere un rossetto a lunga durata. Usa uno struccante bifasico per occhi e labbra ogni sera, strofinandolo delicatamente con un dischetto di cotone. Al mattino, passa sulle labbra lo stesso detergente che usi per il viso, sempre con movimenti delicati.

2. Fai uno scrub. Due volte a settimana, o anche più spesso se hai molte pellicine, esfolia le labbra con uno scrub. Scegline uno specifico, che sia delicato e non dia problemi se ingerito. Non devi per forza acquistarlo, puoi benissimo prepararlo in casa con olio di oliva e zucchero oppure con miele e zucchero. Dopo averlo usato, per rimuoverlo ti basterà leccare le labbra!

3. Usa maschere ad hoc. In commercio esistono tantissime [amazon_textlink asin=’B07D8TVJWZ’ text=’maschere nutrienti’ template=’ProductLink’ store=’deltapictures-21′ marketplace=’IT’ link_id=’3d58592a-cb12-11e8-9659-05f0b8259bac’] e idratanti fatte apposta per le labbra. Utilizzale ogni volta che hai le labbra molto secche.

4. Usa SEMPRE il burrocacao! Porta sempre con te un burrocacao, meglio se in stick perché più pratico e igienico, e applicalo più volte al giorno. Scegline uno a base di ingredienti naturali e senza paraffina, molto più efficace.

5. Prova oli e burri. Per nutrire le labbra ancora di più, la sera prima di dormire applica un po’ di burro di karité o qualche goccia di olio vegetale, come quello di argan.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/ritratto-donne-vintage-fotografia-2218882/