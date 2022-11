Rassicurante e deciso, il verde militare è trendy nuance anche quest’inverno: ecco come si abbina, anche follemente!

Audace, determinato, grintoso, questi gli aggettivi che raccontano il verde militare, nuance che ormai ha oltrepassato il confine delle nuance di tendenza. Un po’ come il fucsia – al quale, a proposito, si abbina benissimo – anche questa gradazione di verde si è guadagnato un posto speciale nel cuore di designer e stilisti che lo includono da sempre nella palette dei colori must have del guardaroba, dai cappotti ai blazer, dai pantaloni ai maglioni.

Verde militare o oliva: parka e cappotti, must have da sempre

Il verde militare o anche verde oliva è come i colori di terra una nuance che torna sempre puntuale nella sua versione più scura in autunno ma ci prepara anche all’inverno, che lo include nel suo equipaggiamento di parka e coat cocoon per affrontare le temperature più rigide. In formato maxi trench, peacoat, cappotti corti o lunghi. Una tinta che suggerisce un look rigoroso, deciso ma anche avventuroso.

Ma se c’è un capospalla che nel corso del tempo ha saputo davvero fare suo questo colore, quasi definendo un suo dresscode personale, quella è la parka: idrorepellente con o senza pelliccia, con o senza imbottitura, siamo davanti ad un modello versatissimo che si trasforma in una vera e propria coperta di Linus. Una volta acquistato questo modello in verde militare, scoprirete come possa permettervi di realizzare una manciata di look che vanno dal casual allo sportivo.

Con quali colori abbinare il verde oliva: nuance basic o vivaci

Ci sono colori basic con cui il verde militare va indiscutibilmente a nozze: nero, bianco, beige, tutti i colori che richiamano in qualche modo la natura contribuiscono alla creazione di look armoniosi, minimal e sobri, pensati per essere indossati tutti i giorni e per conferire ad un colore così deciso una nota di calore e morbidezza. E mai come d’inverno, questa scelta di stile that’s the way!

Per gli amanti del less is more, occhio anche ai total look anche ton sur ton, che da impreziosire con accessori in oro, bianco o in nero che creino il giusto colpo d’occhio: uno stile che omaggia tutta la naturalezza e le sottili sfumature di questa nuance, perfetto con un paio di comodi anfibi. D’altronde il colore appartiene ad un entourage di capi che inneggia alla sopravvivenza.

E qualche colpo di testa alias colpo di colore possiamo permettercelo? Anzi, dobbiamo! Il look color block ci suggerisce a creare accostamenti inaspettati: giallo, arancio, rosa antico, verde prato, lilla. Un look originale, vivace e colorato, perfetto di giorno ma anche di sera, osando anche fino a tre colori.

Riproduzione riservata © 2022 - DG