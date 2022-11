Per quelle giornate in cui hai bisogno di un mood cocoon e non solo, il guardaroba femminile perfetto include i pantaloni larghi

Bootcut, palazzo, oversize, flare ed extraflare, tante le definizioni e diverse le sfumature che possono arricchire la nostra collezione di pantaloni larghi. Il loro pregio? Quello di essere comodissimi, versatili e senza tempo grazie alla loro multiforme capacità di cambiare e reinventarsi al passo con i tempi, ma sopratutto perché a differenza di un paio di skinny sappiamo che non ci faranno soffrire mai. Con un paio di stivaletti, mocassini, ballerine, décolléte sono il must have di cui abbiamo bisogno per sapere di poter contare ogni volta su uno stile diverso, dal più easy al più elegante e sofisticato, grazie a tagli, vestibilità e tessuti differenti.

Pantaloni larghi eleganti: quando e come abbinarli, dall’ufficio al tempo libero

A vita alta, i pantaloni palazzo e flare sono estremamente comodi grazie ad una morbida e avvolgente vestibilità dall’ombelico al sedere unita alla gamba larga: sono il modello perfetto per chi vuole essere elegante, slanciare la propria altezza e puntare su scarpe con plateau come stivaletti, anfibi e Mary jane o anche semplicemente un classico mocassino.

Pantaloni velluto autunno

I pantaloni palazzo larghi vestono dritti e come suggerisce il nome hanno una gamba larga e definita: sono il modello perfetto da indossare in ufficio, sia che il contesto richieda un look formale, puntando quindi su blazer e camicia, sia che l’ambiente sia più fresco, dinamico e disinvolto. In quest’ultimo caso anche una felpa o una t-shirt saranno perfette, da indossare con un cardigan d’inverno o con un gilet d’estate.

pantaloni zampa elefante stivaletti donna

Jeans, cotone, felpa, jersey, velluto sono i tessuti da indossare tutti i giorni, mentre modelli dalle fantasie ricercate e preziose o in seta, meglio riservarli per occasioni speciali o per un’uscita serale.

I modelli casual in tuta e i classici in cotone ad altezza caviglia

Durante il periodo pandemico sono stati i nostri migliori amici, quasi sempre in pendant con una felpa e una maglia perché la tuta divenne la nostra migliore amica. La comfytudine di quel periodo non l’abbiamo dimenticata però, anzi ha portato in passerella e nelle collezione un ulteriore revival dello stile street e quindi lodati siano i pantaloni larghi in felpa.

Dallo sport al tempo libero sono l’indiscusso modello last minute che vi permetterà di rendervi credibili quando direte dieci minuti e scendo. Perfetti con un paio di sneakers ma con un paio di anfibi potrete puntare su un effetto meno sportivo e reinventarli persino per un aperitivo post palestra.

E d’estate non tramonta mai il modello dritto e classico che arriva alla caviglia, che possiamo trovare in cotone o anche in freschissimo lino. Un modello perfetto da indossare con scarpe sporty-chic o con un paio di infradito moda Positano, da indossare in versione casual o elegante rivisitato anche in vestibilità cargo e over.

Riproduzione riservata © 2022 - DG