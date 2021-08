Amato da Kate Middleton e dalle influencer, il lilla è il colore della leggerezza, perfetto da indossare in primavera e in estate.

Avrete notato che da prima che Noemi cantasse Come glicine di notte, dalle anteprime primavera/estate 2021 era già chiaro che il lilla o glicine, sarebbe stato il colore più amato della stagione. La sua leggerezza ci fa pensare agli estesi e profumati campi di lavanda della Provenza: chiaro e luminoso è il colore della razionalità ma anche del risveglio dell’anima, e forse mai come quest’anno la parola risveglio ci è stata particolarmente cara.

Come per ogni colore più particolare, la domanda è sempre quella, puntuale e precisa: meraviglioso, ma come lo abbiniamo? Per poi scoprire che si tratta di un colore che possiamo facilmente gestire nel nostro guardaroba, giocando con capi dello stesso colore o affidandoci sempre ai colori basic. Con quelli state pur certe che non sbaglierete mai.

L’abito in lilla come Kate Middleton is the new black degli outfit da cerimonia

C’è qualcuno che sul lilla ha sempre scommesso, prima ancora che questo colore diventasse trend di stagione, e quella persona è la nostra Kate Middleton: la duchessa sembra avere un debole in particolare per gli abiti in lilla. L’ultimo, con scollo a cuore, maniche corte, avvitato e a tubino, lo ha indossato durante il lancio della sua Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Per valorizzare il glicine, Kate ha scelto un punto luce in blu scuro, a doppio giro ma davvero essenziale, e un paio di décolléte dalla nuance nude. Un look inspo che potrebbe essere il prossimo outfit da comporre per cerimonie in arrivo, indossando qualcosa di originale, delicato ed elegante. Ma non è la sola occasione da cui prendere spunto, perché a Kate questo colore è particolarmente caro, tanto che la duchessa lo aveva già indossato.

In occasione di una visita in Irlanda nel Febbraio dello scorso anno, sempre in versione dress avvitato ma questa volta a maniche lunghe, la Duchessa abbinò all’abito una pochette a cartellina in rosso rosato, altro colore da segnare in agenda e che con il glicine ci va a nozze, e sempre il tacco nude.

Come abbinare il colore lilla: look monocromatici e nuance delicate

La stilista che incoronò nella sfilata della primavera/estate 2021 il glicine come colore di stagione, è stata senz’altro Elisabetta Franchi, che ci suggerisce di puntare su nuance delicatissime per valorizzare questo colore, come il rosa nude e il bianco, così da unire i due colori più trendy della stagione in un solo look.

– L’armocromia è sempre della nostra parte, ma non sottovalutiamo i look monocromatici, che possiamo divertirci a valorizzare anche con gli accessori: ne trovate diversi anche nella nuova collezione di H&M, che interpreta il glicine anche in tonalità più scure.

– Con il lilla però si può osare anche di più: con colori come il verde, dal più scuro al più chiaro, e anche con colori di terra come beige e fango, nuance che generalmente sono predilette soprattutto in Autunno. Le più coraggiose invece possono puntare anche su colori come il giallo e l’arancio.