Luminoso, romantico e glam, sono tanti i motivi per cui ci piace il lilla. Ecco come abbinarlo

Se avete bisogno di un colore che vi trasmetta serenità e calma, allora avete necessariamente bisogno di indossare un capo o un vestito in lilla. Si dice infatti che questa delicatissima nuance sia la congiunzione tra corpo e mente e che abbia l’innata capacità di rilassare, lasciando che la razionalità prevalga sulle emozioni in fermento. Piccole curiosità che una fashion addicted che si rispetti deve conoscere per scegliere il colore perfetto da abbinare all’occasione giusta. I colori infatti possono trasmettere tanto della nostra personalità, al di là di ogni armocromia.

Lilla: quali colori abbinare per un look mix and match

Il glicine, i paesaggi della Provenza ricoperti di lavanda, il lilla detto anche viola pastello o chiaro, ci trasmette una sensazione confortevole e dona al nostro guardaroba quella nota necessaria di romanticismo e leggerezza di cui abbiamo bisogno. Non guardiamo però a questa nuance solo come estiva, perché d’inverno i maglioni di lana in lilla sono più glam che mai.

Possiamo indossare questo colore da solo, scegliendo magari un abito lungo o corto oppure abbinarlo ad una palette di colori che ci permetta di giocare a creare look mix and match in termini di colore, oltre che di tessuti.

Maglia lilla e pantaloni verdi

Le gradazioni del lilla sono diverse, così come ci sono colori che si sposano magnificamente con questa nuance, a cominciare dal verde, passando per il giallo e l’azzurro, che creano un bel contrasto.

Se invece non volete essere troppo audaci ma desiderate qualcosa di originale, giocate con il viola scuro o chiaro per un effetto ton sur ton, a seconda della gradazione di lilla, e con il rosa: l’effetto romantica chic è assicurato!

Nero, beige, bianco: i classici basic da abbinare al viola pastello

Le amanti del guardaroba minimal e dall’allure classica, preferiranno viaggiare invece su nuance rigorose che si abbinano naturalmente bene al lilla. In questo caso però occhio anche alla stagione: ad esempio colori scuri come il nero ma anche il blu sono perfetti da indossare in inverno, mentre la combo beige e lilla è perfetta per l’autunno ma anche per la primavera.

Intramontabile, nata per essere indossata alle porte della primavera è senza dubbio la coppia bianco e lilla: gonne, pantaloni o blazer lilla sono perfetti abbinati a delle semplici t-shirt o canotte bianche. Un look basic, chic ed evergreen!

Se siete a caccia di un look essenziale, dai colori non troppo vivaci ma accattivanti, scoprirete che il lilla si abbina molto bene anche con i colori come fango, marrone e kaki: l’effetto è quello di un look decisamente più wilde, che stempera il candore di questa nuance.

