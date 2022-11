Torna il blazer, sempre più trendy in versione over e molto più di una giacca: ecco come si abbina secondo i trend

Avete presente quella migliore amica che c’è da sempre, vi ha visto crescere e sa perfettamente cosa fareste in ogni situazione? Insomma, una compagna di vita che vi trasmette fiducia e comfort esattamente come il vostro blazer, must have del guardaroba che ormai è diventato molto più di una giacca. Tanti sono i modelli, le texture, le nuance, ma una sola è la tendenza imperante dell’inverno 2022-2023: indossarlo nella sua versione over, per realizzare con lo stesso modello più di un look. Sostenibilità, riciclo e “trendytudine”, c’è da aggiungere altro?

Blazer over: i modelli dell’inverno 2022-2023 celebrano le texture

Dal basic in nero, grigio, bianco, ora che il blazer ha raggiunto ufficialmente lo statement di must have osa e per questa stagione ha deciso di farsi ancora più bello. Resta sempre se stesso, con il suo design daddy o dandy e l’allure femminile che ci fa sentire felicemente degli eleganti maschiacci ma spicca per il la sua texture, in prima linea il velluto. Un modello scuro, over e in velluto è il no plus ultra del glam di stagione.

Uno dei più trendy, pronto ad essere indossato nella maniera più versatile possibile: in coppia con un pantalone in pendant oppure spezzato da un jeans per un party o una piacevole serata in compagnia, il blazer over gessato non può che essere il più “sulle righe” dell’anno. Maneskin + Gucci docet! Più eccessivo e meno rigoroso di un tempo, ha decisamente oltrepassato il confine dell’office look.

Pratico, ricercato ma non troppo appariscente in versione daily? Non poteva che essere il blazer in tweed, tessuto romantico, rigoroso e originale che fa subito Chanel. Morbido, avvolgente, è il capo di cui abbiamo bisogno per resistere con stile alle giornate più intense in ufficio o per fare breccia ad un colloquio di lavoro.

Come abbinare il blazer over: leggings, minigonne, jeggings, un po’ giacca outdoor e un po’ dress

La versatilità del blazer over quest’anno è nella sua capacità di trasformazione: molto più di una giacca, essendo over e quindi un po’ più lungo è perfetto per essere indossato con un paio di leggings effetto pelle o anche jeggings fantasia o a tinta unita. Pronti così già due look: sportivo, con un paio di anfibi o stivaletti, elegante con un paio di décolléte.

Se i modelli doppiopetto si trasformano naturalmente in blazer dress, i monopetto possono essere valorizzati con una cintura in vita: doppia, gioiello, metterà in risalto il punto vita donando un tocco di sensualità al vostro look. Il blazer over può essere indossato anche aperto ed in questo caso potete rendere il vostro look ancora più sexy puntando su una minigonna, un body, crop top o brassiere e un paio di collant, già pronte per il prossimo party!

