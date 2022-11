Tra i trend di quest’anno il velluto fa faville e tra blazer, maglie e gonne non può mancare un grande classico: l’abito da sera

Non molto tempo fa vi abbiamo parlato del grande ritorno del blazer in velluto – soprattutto in rosso Gucci by Tom Ford per rimembrare gli anni ’90, ma non solo – tornato a scintillare nel nostro guardaroba per essere indossato ogni giorno. Si perché se lo scorso anno abbiamo visto strass e glitter dominare la scena, quest’anno l’eleganza ha un appeal minimal e sensuale: due coordinate che fanno dell’abito in velluto un must have da sera che urge avere. Senza escludere che un brioso modello corto però possa lasciarsi indossare senza attendere la luna.

Abiti in velluto lunghi, midi ed eleganti: come abbinare i modelli dell’inverno 2022-2023

State già immaginando di indossare un meraviglioso abito bordò o verde alla vigilia di Natale? Tornate indietro e guardate agli abiti in velluto in una prospettiva decisamente diversa: l’ultimo diktat della moda da qualche anno è normalizzare ciò che probabilmente ci precluderemmo di indossare in alcune occasioni. Ed il velluto è uno di quei tessuti che da sempre finiamo per associare al Natale, ma che invece dall’innata eleganza possiamo includere nel nostro guardaroba daily serale.

Il modello lungo o midi abbinato ad un paio di décolléte dallo charme sofisticato sarà perfetto, come sempre, con un paio di décolléte alte o basse, ma se volete stemperare la sua naturale nota elegante, puntate su modelli con spacco e abbinateli ad un paio di anfibi, stivali o stivaletti: un look dal sapore decisamente rock, soprattutto con nuance nuove. Il viola è una di queste, suggerita direttamente da Tom Ford, che rivoluziona anche il classico modello scollato, che copre le spalle e punta su un décolléte profondo.

Borse e bijoux sono gli accessori che illumineranno ancora di più l’effetto sensuale e magico che da sempre suggerisce il velluto: nero, oro e argento, doneranno un tocco glam e deciso ai vostri look da sera. Gli abiti in velluto lunghi o midi preserviamoli infatti alla sera, mentre i corti possiamo reinventarli anche di giorno.

Abiti in velvet corti: come indossarli anche di giorno scegliendo le nuance “daily”

Il velluto è per sua natura un tessuto elegante e dalle sfumature chiaro-scuro, ecco perché generalmente lo si vede come un tessuto da sera. Quest’anno però non ci sono solo i grandi classici: oltre al nero, al blu scuro, al verde abete e al rosso, c’è anche il fucsia, il verde chiaro, il giallo e l’azzurro, nuance che possiamo indossare anche di giorno.

Un pranzo o un aperitivo al pomeriggio sono l’occasione perfetta per essere eleganti e chic ma con un tocco di vivacità che possiamo valorizzare anche con un paio di collant ton sur ton oppure semplicemente nude. Per le scarpe comfy al massimo con un paio di Dr.Martens o Converse per riscrivere il grunge secondo le tendenze 2022.

