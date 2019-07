I colori fluo dominano la scena del fashion: vip ed influencer lanciano la tendenza top dell’estate puntando sul verde neon.

Era inevitabile, nel giro di poche settimane, gli armadi delle donne fashion addicted si sono riempiti di colori fluo. All’inizio dei primi caldi, influencer, fashion blogger e personaggi di spicco hanno dato il via alla tendenza eccentrica e originale del fluo. Il verde neon è il colore più gettonato, ma anche il rosa psichedelico, il giallo o l’arancio fluo e il viola shocking hanno riscontrato molti consensi nel mondo della moda. Un rivoluzionario ritorno agli anni 80 che va sposato con ironia e con altrettanta attenzione ai dettagli. Perché? Perché un outfit fluo sbagliato può davvero risultare un disastro. I look stravaganti possono essere portati solo da chi ha il gusto ed il carisma adatto. Qual è il rischio? Quello di risultare ridicoli e impacciati.

Per evitare di inciampare in abbinamenti fluorescenti di pessimo gusto basta seguire qualche consiglio, seguendo gli outfit di personaggi di moda e spettacolo che di fashion style ne sanno parecchio.

Lo stile fluo di Giulia De Lellis

La testimonial di Tezenis ci mostra come indossare intimo e abito fluo ben abbinati. Una giacca in raso verde neon con scollo vertiginoso che fa intravedere un intimo di pizzo molto sexy, della stessa tonalità cromatica. Le spalle sono larghe ed il cinturone che stringe la vita poco sotto le curve dona un effetto sirenetta molto suadente. Pantaloni verde fluo attillati e tacco a spillo. Elegante, stravagante e incredibilmente avvenente.

Chiara Ferragni, il fluo si fonde con l’animalier

L’influencer più amata e seguita d’Italia sfoggia colori fluo per il beachwear. Testimonial di Calzedonia, Chiara Ferragni dà lezioni di stile ed eleganza anche a chi ha curve più avvenenti di lei. Tra i costumi di punta della collezione un bikini rosa fluo animalier, che riprende il verde neon nelle macchie di leopardo. Elegante, semplice e divertente. Per una passeggiata in spiaggia associa al costume un pantaloncino in semplice cotone, molto corto e morbido sempre rosa fluo.

Ma anche Chiara ama molto il verde neon: in uno scatto messo a disposizione su Instagram per i suoi fan, la troviamo con un simpatico costume intero sgambato in procinto di fare il bagno. La sua solarità si sposa alla perfezione con questa tendenza eccentrica e stravagante.

Blake Lively: eleganza classica e colori fluo

La celebrity americana, protagonista di Gossip Girl ama molto i colori fluo. Per la presentazione del nuovo film “A Simple Favor ha sfoggiato un abbigliamento molto elegante immortalato e pubblicato su Instagram con Blazer e pantaloni verde neon di Versace, abbinati ad una luccicante ed intramontabile Louboutin dal tradizionale tacco vertiginoso.

Una moda tutta colorata che spopola non solo in Italia, ma in tutto il mondo quindi, calcando le passerelle delle più alte firme di alta moda. Un outfit adatto ai grandi eventi quanto alla gita in famiglia in spiaggia. Per tutti i luoghi e per tutte le tasche, da Versace a Tezenis, senza cadute di stile.

