Scontro epico a Tale e Quale Show. Durante la puntata Cristiano Malgioglio ha fatto una critica al rapper napoletano, che ha risposto per le rime su Instagram.

Pierpaolo Pretelli è il vincitore della scorsa puntata di Tale e Quale Show, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Pretelli si è esibito in un’ottima imitazione di “Cos cos cos” del rapper napoletano, Clementino.

I giudici hanno approvato all’unanimità, tra applausi e complimenti. In tanta gioia e concordia non è mancato il commento sferzante di Cristiano Malgioglio:

“Mi è piaciuto molto, ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non sia stato un bel numero”.

Da casa il rapper ha sentito il commento di Malgioglio e ha deciso di rispondere per le rime con il suo accento napoletano doc: “Eh, m’ero scordato John Lennon. Cristiano Malgioglio, tu parli male di me in tv, ma io credo che tu abbia, nella musica, nel cinema, nella tv la stessa identica utilità dell’ananas sulla pizza.”

Insomma, Clementino ha detto a Malgioglio che lui è inutile nel mondo musicale quanto l’ananas sulla pizza. Un’offesa per niente leggera, eppure detta con la leggerezza che ormai contraddistingue i toni del rapper.

Per il resto Clementino si è complimentato con Pierpaolo Pretelli, e ha ammirato la sua capacità di imitarlo perfino nelle movenze e nella vocalità. Ma tra il rapper napoletano e Cristiano Malgioglio è guerra aperta. Voi da che parte state?