Si racconta a 360° Claudio Bisio tra famiglia, lavoro e qualche acciacco. Il comico, conduttore e attore sempre senza peli sulla lingua.

Lunga e interessante intervista al Corriere della Sera per Claudio Bisio che aggiunge un altro tassello alla sua carriera. Il comico, conduttore e attore, ora, è anche regista dato che ad ottobre uscirà il suo primo film in questo ruolo ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’. L’uomo ha parlato di diversi aspetti della sua vita legati agli aspetti professionali ma anche privati.

Claudio Bisio, dal lavoro alla famiglia

Claudio Bisio

L’intervista offre tanti spunti e il primo è quello che lega la sua vita privata a quella lavorativa col debutto alla regia: “Sto affrontando la terza parte della mia vita. Da attore ho cominciato da un po’ a recitare ruoli da padre. Mi sono detto: ‘prima che mi propongano ruoli da nonno, devo trovare qualche alternativa’. Non pensavo alla regia ma alla produzione, visto che ho fondato, con mia moglie, Sandra Bonzi, una società, Solea. Cercavo storie per realizzare documentari, fiction, lungometraggi. Sandra ha letto il libro di Fabio Bartolomei che ha lo stesso titolo del film. Me l’ha consigliato, mi ha fulminato”.

Dopo aver parlato dei figli e del fatto che abbiano preso le loro strade e non vogliano né consigli né aiuti, Bisio torna su di sé e spiega: “Ho rallentato il ritmo. Anche causa protesi all’anca. Ho girato l’ultimo film da attore due anni fa. Sono più tranquillo e più sereno”.

Ecco perché, se gli si chiede un pensiero al futuro, il 66enne parla chiaro: “Che adulto sono? Ho fatto domanda per la pensione. Un umarell pronto per i lavori stradali. Poi, qualche progetto con Sandra, dopo vent’anni di matrimonio. Viaggi, più lunghi delle solite vacanze”.

