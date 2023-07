Tra le donne di spettacolo più chiacchierate del momento, Alessia Marcuzzi svela alcune curiosità che la riguardano.

I rumors sul possibile flirt con Stefano De Martino, la paparazzata a Formentera con l’ex e, ovviamente, i prossimi impegni di lavoro. Alessia Marcuzzi è senza dubbio tra le donne dello spettacolo più chiacchierate del momento e a Davidemaggio.it ha rilasciato alcune parole davvero curiose, anche a proposito di una trasmissione Rai che la metterebbe molto in difficoltà: Belve, con Francesca Fagnani.

Alessia Marcuzzi e le domande a Belve

Un primo passaggio lavorativo era inevitabile con la domanda sulla prossima stagione di Boomerissima: “Sicuramente ci saranno anche dei cambiamenti. Quest’anno cercherò di definire meglio boomer e millenial perché anch’io non sono una vera boomer, faccio parte della generazione x. Cercheremo di dividere ancora di più le generazioni, anche se ho scoperto che molti millenial sono molto più boomer dei boomer e molti boomer sono un po’ millenial”, ha detto la Marcuzzi con la sua solita ironia.

E a proposito di programmi Rai che ripartiranno: “Quale non mi perderò? Belve”. Anche se per sua stessa ammissione la trasmissione condotta dalla Fagnani, per lei, potrebbe essere un problema. “Se ci vado? Me lo chiede sempre. Le ho risposto: ‘Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa’. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai”.

Chissà quali segreti la conduttrice potrebbe rivelare che sono ancora oggi top secret. Staremo a vedere se la Fagnani riuscirà, invece, a convincerla ad essere ospite.

