Dopo Arisa anche l’attrice Claudia Gerini ha espresso il suo apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni.

Arisa è stata travolta da una vera e propria bufera per le sue dichiarazioni sul governo Meloni, e nelle ultime ore, a CartaBianca anche Claudia Gerini ha espresso le sue stesse posizioni.

“Ha dedicato tutta la sua vita alla politica, la stimo perché ha saputo prendersi i suoi spazi. Lei mi piace”, ha dichiarato l’attrice in merito alla premier.

Claudia Gerini: la confessione sulla premier Giorgia Meloni

In tanti hanno trovato quantomeno stridente quanto affermato da Claudia Gerini sul conto di Giorgia Meloni con le sue passate e manifeste simpatie verso le tematiche LGBT.

Nelle scorse ore anche Arisa è finita nell’occhio del ciclone per aver espresso il suo apprezzamento nei confronti della premier e addirittura la cantante ha affermato di dover rinunciare a prendere parte al Pride a causa degli insulti da lei ricevuti attraverso i social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se, a seguito di quanto da lei affermato, anche Claudia Gerini verrà travolta da una bufera come quella toccata nelle scorse ore alla cantante, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

