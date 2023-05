Le voci in merito a una presunta crisi tra Harry e Meghan sono diventate sempre più insistenti e sono emersi nuovi particolari.

Secondo un rumor riportato da Sky News, la presunta crisi tra Harry e Meghan Markle sarebbe sempre più palpabile e addirittura il principe avrebbe preso una stanza da solo in un lussuoso residence nei pressi della sua casa a Montecito (così da poter stare accanto ai figli evitando però qualsiasi comunicazione con la moglie). Sempre secondo indiscrezioni il principe avrebbe contattato alcuni avvocati divorzisti già nei mesi scorsi.

Meghan Markle e Harry

Harry e Meghan Markle in crisi? Le indiscrezioni

Sono diventate sempre più insistenti le voci in merito a una presunta crisi matrimoniale tra il Principe Harry e Meghan Markle, che quest’anno hanno raggiunto il loro quinto anniversario di nozze.

Secondo Sky News il principe starebbe pensando di acquistare una nuova casa nel Regno Unito dove poter alloggiare durante i suoi viaggi a Londra e questo, insieme ad altre motivazioni, avrebbe spinto lui e la moglie ad allontanarsi sempre di più. In tanti sono in attesa di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se davvero Harry e Meghan finiranno con l’annunciare al mondo il loro addio. Al momento sulla questione non sono emerse conferme.

Riproduzione riservata © 2023 - DG