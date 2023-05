Romina Power ha deciso di rispondere al suo ex marito Al Bano, che di recente ha confessato i motivi relativi alla fine della loro storia.

Di recente, in una sua intervista a Oggi, Al Bano ha dichiarato che la sua storia con Romina Power sarebbe naufragata perché la cantante avrebbe fatto uso di marijuana. Sulla questione è intervenuta la stessa Power, che a La Stampa ha replicato alle parole del suo ex marito affermando:

“Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: “Happy wife, happy life”, ossia “moglie felice, vita felice”. Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito”, e ancora: “Non serve portare rancore. Voltiamo pagina e andiamo avanti”.

Romina Power Albano Carrisi

Romina Power: la replica a Al Bano

In tanti hanno creduto per anni che la storia d’amore tra Romina Power e Al Bano fosse naufragata a causa della scomparsa della figlia Ylenia, ma qualche settimana fa il cantante ha smentito la questione affermando che lui e Romina si fossero separati perché lei avrebbe fatto uso di marijuana.

“Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”, aveva detto. In queste ore la cantante ha deciso di replicare in maniera pacata al suo ex marito. Al Bano commenterà le parole della sua celebre ex moglie?

