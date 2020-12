Come ogni anno, Il Sole 24 Ore ha stilato la classifica della città italiane in base alla qualità della vita: ecco quella del 2020.

Quello con la classifica delle città italiane dove si vive meglio è ormai un appuntamento tradizione di ogni fine anno. E’ così che, a un paio di settimane dalla conclusione di questo 2020, Il Sole 24 Ore ha stilato la consueta graduatoria riguardante la qualità della vita nei 107 capoluoghi di provincia del nostro Paese. Per realizzare questa classifica sono stati tenuti in considerazione diversi fattori: la ricchezza e i consumi, l’ambiente e i servizi, la giustizia e la sicurezza, gli affari e il lavoro, la demografia e la società, la cultura e il tempo libero, i depositari bancari dei residente, il trend del Più pro capite e molti altri ancora.

Le città d’Italia dove si vive meglio nel 2020

Al primo posto di questa graduatoria troviamo Bologna, che rispetto al 2019 ha guadagnato ben 13 posizioni. Per gli altri due gradini del podio bisogna invece spostarsi più a nord, per l’esattezza in Trentino Alto-Adige: al secondo posto c’è infatti Bolzano, al terzo c’è Trento. Appena fuori dal podio troviamo Verona.

Duomo di Milano

Milano si trova invece in 12a posizione, Genova il 19a e Torino in 21a. Al 27° posto c’è Firenze, al 32° posto invece Roma e al 33a Venezia. Napoli, tra le grandi città, è quella con la posizione più bassa: è solamente al 92° posto. All’ultimissimo posto c’è invece Crotone.

Le città dove si vive meglio: la classifica del 2020

Ecco la classifica completo dal 1° all’ultimo posto delle città italiane in cui si vive meglio.

1 Bologna 565,1

2 Bolzano 565,1

3 Trento 557,1

4 Verona 556,7

5 Trieste 554,1

6 Udine 551,3

7 Aosta 550,6

8 Parma 548,5

9 Cagliari 548,1

10 Pordenone 546,3

11 Siena 540,6

12 Milano 540,0

13 Ascoli Piceno 538,9

14 Forlì-Cesena 537,9

15 Modena 534,4

16 Ancona 532,8

17 Reggio Emilia 531,6

18 Pesaro e Urbino 530,9

19 Genova 530,3

20 Cuneo 530,3

21 Torino 530,0

22 Ravenna 529,9

23 Sondrio 529,4

24 Piacenza 527,8

25 Vicenza 527,5

26 Gorizia 527,2

27 Firenze 526,2

28 Prato 526,1

29 Treviso 526,0

30 Macerata 524,5

31 Padova 522,7

32 Roma 521,8

33 Venezia 521,7

34 Ferrara 521,2

35 Arezzo 520,7

36 Rimini 520,1

37 Perugia 519,8

38 Terni 519,3

39 Brescia 519,3

40 Pisa 519,2

41 L’Aquila 518,8

42 Novara 518,7

43 Pescara 518,2

44 Livorno 518,1

45 La Spezia 518,0

46 Belluno 515,8

47 Mantova 515,8

48 Savona 515,6

49 Lecco 513,1

50 Verbano-Cusio-Ossola 512,8

51 Grosseto 511,7

52 Bergamo 511,7

53 Vercelli 511,3

54 Campobasso 511,0

55 Como 510,6

56 Chieti 509,9

57 Biella 509,2

58 Viterbo 507,5

59 Cremona 505,8

60 Lodi 504,7

61 Monza e Brianza 503,9

62 Sassari 503,8

63 Nuoro 502,0

64 Rovigo 501,8

65 Lucca 501,1

66 Varese 501,0

67 Oristano 500,1

68 Fermo 499,2

69 Pavia 496,7

70 Asti 495,0

71 Potenza 494,8

72 Bari 492,2

73 Massa-Carrara 488,6

74 Matera 487,4

75 Alessandria 484,6

76 Teramo 479,0

77 Pistoia 474,9

78 Isernia 473,7

79 Benevento 472,3

80 Rieti 472,3

81 Imperia 469,3

82 Latina 469,1

83 Lecce 468,1

84 Avellino 465,7

85 Frosinone 461,8

86 Cosenza 458,8

87 Sud Sardegna 458,0

88 Brindisi 455,1

89 Palermo 450,3

90 Catania 450,2

91 Messina 449,6

92 Napoli 449,3

93 Salerno 448,2

94 Caserta 445,1

95 Reggio Calabria 444,8

96 Taranto 444,1

97 Barletta-Andria-Trani 443,5

98 Agrigento 435,9

99 Ragusa 434,6

100 Foggia 430,8

101 Trapani 428,6

102 Catanzaro 427,8

103 Enna 426,4

104 Vibo Valentia 424,3

105 Siracusa 420,9

106 Caltanissetta 418,4

107 Crotone 417,9