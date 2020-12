Con la fine dell’anno che si avvicina è tempo di bilanci: ecco la classifica dei video più visti su YouTube nel 2020.

Morgan che canta: “Le brutte intenzioni, la maleducazione”. Bugo che lascia il palco del teatro Ariston. Una scena, questa, che tutti ricordano e che ha caratterizzato la 70a edizione del Festival di Sanremo. Una scena che è stato ricercata tantissimo e vista molte altre volte dagli utenti del web: non a caso quello della lite tra i due cantanti sul palco dell’Ariston è stato il video più visto su YouTube nel 2020 dagli utenti italiani. Le visualizzazioni della clip hanno superato quota 17 milioni.

I video più visti su YouTube nel 2020: la classifica dei video non musicali

Ora che il 2020 è agli sgoccioli, vediamo la classifica dei video più cercati e visti su YouTube negli ultimi dodici mesi. Ecco quelli non musicali:

Morgan Castoldi

1) RAI – Sanremo 2020 – Bugo abbandona il palco dell’Ariston

2) Aeronautica Militare – Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360°

3) Fatto in Casa da Benedetta – Pane comodo fatto in casa senza impasto – Ricetta Facile

4) iPantellas – Video lezioni – Studenti vs Prof – iPantellas w/Favij

5) WhenGamersFail ► Lyon – Intervista a 8 con tutti i miei amici!! (Speciale 3 Milioni)

6) Serie A – Milan 4-2 Juventus | Rimonta clamorosa:il Milan domina la Juve e firma il poker! | Serie A TIM

7) Italia’s Got Talent – Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini

8) X Factor Italia – MYDRAMA conquista HELL RATON con THA SUPREME e MARA SATTEI

9) MinisteroSalute – Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine

10) Jakidale – Da Milano a Roma in monopattino

I video più visti su YouTube nel 2020: la classifica dei video musicali

Questa è invece la classifica dei video musicali più visti su YouTube nel 2020:

1) Boomdabash, Alessandra Amoroso – Karaoke

2) Francesco Gabbani – Viceversa (Official Music Video) – Sanremo 2020

3) Rocco Hunt, Ana Mena – A Un Passo Dalla Luna (Official Video)

4) Baby K – Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni)

5) Elettra Lamborghini – Musica (E Il Resto Scompare)

6) Takagi & Ketra, Elodie, Mariah – Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

7) Diodato – Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020]

8) Ghali – Good Times (Lyrics Video)

9) Mahmood – Rapide

10) Gaia – Chega (Official Video)