Da Nord a Sud, in Italia ci sono tante ciclabili perfette per gite in bicicletta durante la primavera: ecco le più belle.

La bella stagione è alle porte e con l’arrivo della primavera sono sempre di più le persone che desiderano trascorrere ore fuori casa. Organizzare delle gite all’aperto è una bella idea: escursioni in mezzo alla natura a piedi sono splendide, ma farle in bici è ancora meglio. Per permettere a tutti di fare gite in biciclette, sempre più territori in Italia che offrono ciclabili spettacolari: scopriamo le più belle da Nord a Sud.

Il cicloturismo sta avendo sempre più successo

ragazza in bici

Il cicloturismo in Italia sta avendo sempre più successo e dunque non stupisce che molte persone decidano di fare gite in bici. Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo e membro del consiglio di Eurovelo, ha spiegato a Vanity Fair che “Il cicloturismo è un modo di viaggiare per tutte e tutti, perché esistono molti modi per praticarlo: uscite di pochi giorni in famiglia, viaggi più di avventura e sfidanti per chi è più allenato”.

In Italia esistono numerose ciclabili davvero spettacolari che consentono di esplorare zone fantastiche in bicicletta. Ecco allora quali sono le ciclabili italiane più belle in assoluto che si possono trovare da Nord a Sud della Penisola.

Ciclabili d’Italia: le più belle da Nord a Sud

Vediamo allora quali sono le ciclabili più belle in Italia:

Ciclopedonale MareMonti : vicino alle Cinque Terre, questa collega Levanto, il centro più grande, ai paesi di Bonassola e Framura per un totale di 6 km pianeggianti. La pista si può seguire sia in bici che a piedi e conta 9 gallerie dalle quali si vedono scorci fantastici.

: vicino alle Cinque Terre, questa collega Levanto, il centro più grande, ai paesi di Bonassola e Framura per un totale di 6 km pianeggianti. La pista si può seguire sia in bici che a piedi e conta 9 gallerie dalle quali si vedono scorci fantastici. Ciclabile Treviso-Ostiglia : un corridoio verde lungo 70 km che ripercorre la ferrovia dismessa che collegava i due luoghi.

: un corridoio verde lungo 70 km che ripercorre la ferrovia dismessa che collegava i due luoghi. Lunga Via delle Dolomiti : la ciclabile parte da Cortina d’Ampezzo e arriva a Calalzo di Cadore ed è lunga 50 km.

: la ciclabile parte da Cortina d’Ampezzo e arriva a Calalzo di Cadore ed è lunga 50 km. Ciclovia Mantova-Sabbioneta : si snoda attraverso le zone umide del Parco Oglio Sud ed è di 47 km per circa 4 ore di pedalata.

: si snoda attraverso le zone umide del Parco Oglio Sud ed è di 47 km per circa 4 ore di pedalata. Cervia : qui ci sono 40 km di piste ciclabili di cui 9 km sono di costa.

: qui ci sono 40 km di piste ciclabili di cui 9 km sono di costa. Ciclabili della Costa dei Trabocchi : è stata realizzata lungo l’ex tracciato dei binari ferroviari per 263 km totali che coprono 12 percorsi. Si trova in Abruzzo.

: è stata realizzata lungo l’ex tracciato dei binari ferroviari per 263 km totali che coprono 12 percorsi. Si trova in Abruzzo. Via Silente : è un percorso ad anello di 600 km suddiviso in 15 tappe che attraversa 60 comuni nel territorio del Parco Nazionale del Cilento.

: è un percorso ad anello di 600 km suddiviso in 15 tappe che attraversa 60 comuni nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Ciclovia dei Parchi della Calabria: ha un tracciato di 545 km ciclabili che attraversa il Pollino, la Sila, la Serre e l’Aspromonte.

