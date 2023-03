Frasi per striscioni: le più divertenti e simpatiche in assoluto da scrivere per lui e per lei in occasione di un matrimonio.

Chi lo ha detto che gli striscioni siano solo una cosa da stadio o da concerto? Vero, molti di quelli che hanno fatto la storia, con frasi ironiche e divertentissime, sono stati esposti dai tifosi sugli spalti durante una partita o dai fan nel bel mezzo dell’evento del proprio idolo. Gli striscioni possono però servire per animare anche una festa di tutt’altro tipo, come un matrimonio. Anzi, possono diventare un regalo di nozze davvero originale, per cercare di rendere ancora più speciale un giorno unico per i due sposi. Se stai cercando frasi per striscioni adatte all’occasione, ti proponiamo alcune delle più divertenti e simpatiche in assoluto.

Le più belle frasi di striscioni per un matrimonio

Se c’è un modo per rendere un matrimonio veramente una grande festa, all’insegna del divertimento, è sicuramente puntare sullo scherzo, magari anche attraverso uno striscione divertente da poter esporre fuori la casa degli sposi o all’arrivo nella location prescelta.

Negli ultimi anni quella degli striscioni è diventata anzi, se non proprio una moda, una piacevole tradizione, in grado di sorprendere e di regalare un sorriso in quei momenti in cui la tensione potrebbe prendere il sopravvento. Se vuoi anche tu lasciare a bocca aperta gli sposi ma non sai cosa scrivere, ecco alcune frasi divertenti che potrebbero diventare fonte d’ispirazione:

Frasi striscione matrimonio

– Auguri felicità e figli a volontà! Ma ora bisogna andare, dobbiamo anche mangiare!

– La sposa oggi se la ride allegramente alla fine l’ha sposato finalmente. Lo sposo allegro non sa cosa l’aspetta da oggi sarà lui a tirar la carretta, spesa, bollette e panni da lavare, ma siam sicuri che nessuno vi potrà fermare e se avrete dei bambini dite pure addio ai riposini, ma poi alla sera nel vostro letto capirete che il vostro è un matrimonio perfetto!

– Ci si sposa perché l’amore e la passione ci accecano. Tranquilli, poi ci pensa la convivenza a far tornare la vista.

– Il matrimonio è una relazione in cui una persona ha sempre ragione… l’altra è il marito.

– Tranquilli, il matrimonio è la cura alla felicità.

– L’amore è un sogno dolce e lungo, il matrimonio è la sveglia.

Striscioni matrimonio per lui divertenti

Che siano personalizzati, in rima o molto più semplici, gli striscioni, va detto, sono una tradizione mutuata in buona parte dagli eventi sportivi. Anche per questo motivo sono spesso gli amici dello sposo a insistere per volergli dedicare un pensiero da lasciare appeso magari lungo la strada che porta all’altare, per prenderlo in giro o magari per fargli degli auguri sinceri, ma sempre canzonatori.

Ricordandoci che è sempre bene evitare gli insulti o le prese in giro troppo pesanti, è chiaro che uno striscione simpatico sarà sicuramente più gradito di uno scontato o impersonale. Se ti serve qualche idea, ecco alcune frasi che potrebbero fare al caso tuo:

Frasi matrimonio divertenti

– A partire da oggi devi imparare a dire “certo cara”.

– Non ridere mai delle scelte di tua moglie, tu sei una di queste!

– Oggi sposi. E da domani comanda lei! Tanti Auguri!

– Non perdere mai il sorriso, visto che hai già perso la libertà.

– Ora fai parte di quella ristretta cerchia di uomini… che vive per far felice la propria moglie.

– Uomini, quando sull’altare vi domanderanno: «Vuoi tu sposare…?» sappiate che sarà l’ultima volta che qualcuno chiederà il vostro parere.

– Il matrimonio è un lavoro… infatti tu lavori e lei spende!

– Il matrimonio è quell’istituzione che permette a due persone di affrontare insieme difficoltà che non avrebbero mai avuto se non si fossero sposate.

– Oggi cuori e violini, ma domani solo pannolini… Scappa finché sei in tempo!

Riproduzione riservata © 2023 - DG