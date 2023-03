Che frasi di auguri scrivere per un matrimonio civile? Avete l’imbarazzo della scelta: dai pensieri poetici a quelli originali e simpatici.

Siete stati invitati ad un matrimonio civile e non sapete che frasi utilizzare per gli auguri? Bene, siete nel posto giusto. Di pensieri ce ne sono tanti, alcuni poetici e altri divertenti e originali. Vediamo quali sono le frasi più carine da dedicare agli sposi nel loro giorno più bello.

Frasi per matrimonio civile: cosa scrivere?

Che siate invitati ad un matrimonio civile o religioso, un biglietto di auguri è d’obbligo. In merito al pensiero da scrivere, però, c’è una precisazione da fare. Se gli sposi hanno scelto di celebrare il rito in comune o in un altro luogo e non in chiesa significa che non sono troppo credenti. Pertanto, è consigliato evitare citazioni bibliche. Di seguito una selezione di pensieri per matrimonio civile da utilizzare all’occorrenza:

Frase auguri matrimonio civile

Il matrimonio è un’unione di due corpi, due cuori e due anime. Vi auguro di diventare una cosa sola e che i vostri cuori si uniscano in eterno con amore, speranze e comprensione. Congratulazioni!

Congratulazioni! Vi auguro una bellissima vita felice insieme!

Spero che il vostro matrimonio sia fantastico quanto voi due. Congratulazioni!

Sono le coppie meravigliose come la vostra che potrebbero far fallire gli avvocati divorzisti! Vi auguro un matrimonio lungo e felice!

Possano l’amore e la felicità di questo giorno accompagnarvi per sempre. Tantissimi auguri di cuore!

Oggi è il primo giorno di un grande viaggio. Sulla strada potrete incontrare degli ostacoli, ma l’amore di questo giorno vi aiuterà a superarli. Vi auguro tutto il meglio!

Come i fiori crescono meravigliosamente nella terra, così il vostro amore crescerà nell’amore di questa vostra unione. vi auguro tanta salute e felicità per questo vostro percorso di vita insieme!

Congratulazioni! Vi auguro di vivere felici e di avere tanti bambini insieme!

La parte migliore della vita è poter invecchiare con la persona che amiamo. Congratulazioni per la vostra unione, auguro il meglio ad entrambi!

Due belle anime che diventano una, che condividono un amore e una vita insieme… Congratulazioni!

Siete fantastici! Non vedo l’ora di vedere che aspetto avranno i vostri figli!

Vedere voi due così felici insieme ci dà a tutti grande gioia. In bocca al lupo per un fantastico futuro d’amore!

Possa il vostro matrimonio essere come lo sognate e ancor più bello. Vi auguro tanti anni di gioia, amore e salute!

Siete una coppia fantastica e vi meritate l’un l’altro. Vi auguro una fantastica vita insieme! Viva gli Sposi!

Finalmente i due innamorati hanno deciso di fare questo grande passo. Vi auguro una vita molto felice insieme!

Possa l’amore che vi unisce oggi crescere a un livello infinito. Vi auguro un meraviglioso futuro insieme!

Pochissime cose nella vita sono certe. Una di queste è che voi due dovevate stare insieme. Vi auguro con tutto il cuore un matrimonio felice.

Congratulazioni! Sarete degli sposi meravigliosi!

Possa oggi essere l’inizio di una munga e meravigliosa vita insieme. Auguri!

Ragazzi, mi fate desiderare di avere quello che avete voi… Vi auguro che questo vostro grande amore vi accompagni per il resto della vita!

Vi auguro di non dimenticare mai l’amore che oggi vi unisce. Che possa tenervi insieme per sempre in ogni momento della vostra vita.

Non sono mai stato così felice per una coppia, di quanto lo sia per voi due. Spero che il vostro matrimonio duri almeno un milione di anni!

Felice matrimonio! Sono felice che abbiate trovato la vostra anima gemella!

Siete un perfetto esempio del fatto che l’amore vince su tutto. Vi auguro un futuro pieno di nuove avventure, felicità e risate.

Quello che state costruendo è destinato a durare. Vi auguro di rendervi sempre felici l’un l’altro. Viva gli sposi!

Anche se abbiamo dovuto aspettare un po’ per vedervi sposati, devo dire che ne è valsa la pena. Vi auguro tutto il meglio!

Frasi per matrimonio civile: auguri originali e simpatici

Se non amate le frasi poetiche, potete tranquillamente utilizzare pensieri di auguri originali e simpatici. Ovviamente, dovete conoscere abbastanza bene gli sposi ed essere certi che non si offendano.

Frasi matrimonio civile

Voi lo sapete, il segreto di un matrimonio felice è dire spesso le quattro magiche parole…: Andiamo a cena fuori!

Il matrimonio è una alleanza tra due persone, una delle quali non si ricorda mai i compleanni e l’altra non dimentica tutto questo! (Ogden Nash)

Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita? (George Byron)

Finalmente potrò venire a vedere le partite da voi! Auguri di tanta felicità!

Il segreto per un matrimonio felice rimane un segreto.

Tantissimi auguri per il vostro matrimonio! Adesso aspettiamo l’invito a cena con foto e filmino da guardare!

Libertà perduta! Ma ergastolo felice! Tantissimi auguri!

Le donne piangono il giorno del matrimonio. Gli uomini dopo. (Boris Makaresko)

La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco. (Oscar Wilde)

Sposati se trovi una buona moglie sarai felice, se ne trovi una cattiva diventerai filosofo. (Socrate)

Il matrimonio è un alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa, ed una donna che non può dormire con la finestra aperta. (George Bernard Shaw)

Se fossi un grande poeta saprei esattamente cosa dirvi, ma dal momento che non lo sono posso semplicemente auguravi un matrimonio ricco di amore e felicità. Tanti auguri!

Quando vi ho visti per la prima volta, ho pensato subito che voi due foste una bella coppia. E ora si scopre che avevo ragione! Tanti auguri di cuore per tutto!

Si dice che l’amore è cieco, non temete tra non molto vi tornerà la vista! Auguri!

Prima del matrimonio tenete gli occhi ben aperti. Dopo chiudetene uno. (Benjamin Franklin)

Il modo migliore per ricordare il compleanno di tua moglie è dimenticarlo una volta. (Herbert V. Prochnow)

Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico. (François de la Rochefoucault)

Non sentirti in colpa per quello che hai pensato di tua moglie; lei ha pensato molto peggio di te. (Edmond Rostand)

