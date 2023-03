Avete mai sentito parlare di situationship senza sapere cosa significa? Scopriamo cos’è questo tipo di legame di coppia.

La parola situationship è un neologismo usato ormai da parecchi anni nei paesi anglofoni e negli ultimi anni ormai popolare anche in Italia. Questa espressione, comparsa per la prima volta in un articolo di Carina Hsieh su Cosmopolitan, si usa per definire un particolare tipo di relazione. Vediamo quindi qual è il significato del termine e scopriamo quando è corretto utilizzarlo.

Origini : è una parola inglese

: è una parola inglese Quando si usa : per identificare un tipo di rapporto di coppia particolare che si colloca in una “zona grigia”.

: per identificare un tipo di rapporto di coppia particolare che si colloca in una “zona grigia”. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di situationship

Coppia amore letto

Il termine situationship sta spopolando anche in Italia dopo aver preso piede nei paesi anglofoni. Questo neologismo è impiegato per definire un tipo di rapporto di coppia particolare che si colloca in una “zona grigia”.

Alcuni ritengono che l’espressione vada utilizzata quando ci sono due persone che fanno sesso con incontri più o meno regolari nel tempo senza che ci sia un vero rapporto di coppia. In questi casi non esiste né un’amicizia né un sentimento che leghi le due persone che si vedono esclusivamente per avere rapporti intimi.

Secondo altri, questa parola si usa per indicare una sorta di relazione con un affetto che non è però amore ma nemmeno semplice amicizia. In questo caso ci si colloca a metà tra un semplice appuntamento e una coppia vera e propria. In questi casi, non ci si vede con altre persone, ma (ancora) non ci si vuole definire come coppia vera e propria.

Esempi d’uso

Vediamo a questo punto alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire nel dettaglio qual è il significato di questa espressione:

“La situationship tra Claudia e Aldo va avanti da ormai molto tempo, mi domando onestamente come mai non si decidano a legarsi in maniera più seria”.

“Conoscendo il mio modo di affrontare le relazioni, penso proprio che non sarei affatto adatta a una situationship”.

“La generazione Z sembra sempre più rifiutare le relazioni romantiche e abbracciare le situationship”.

