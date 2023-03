I nomi collettivi, generalmente insegnati in terza elementare, sono facilmente identificabili: ecco l’elenco e qualche esempio nelle frasi.

I nomi collettivi, come suggeriscono i termini, servono per indicare una collettività, un insieme di persone, cose o animali. Utilizzarli all’interno delle frasi non è difficile, così come non lo è distinguerli durante l’analisi grammaticale: vediamo l’elenco e qualche esempio.

Nomi collettivi: l’elenco

Prima di vedere i nomi collettivi e il relativo elenco, è bene chiarire cosa indicano. Con questo termine, la grammatica italiana indica tutti quei nomi utilizzati al singolare che servono per identificare un insieme di persone, animali o cose. Di seguito, una lista dei nomi collettivi della lingua nostrana più utilizzati:

arcipelago (insieme di isole)

banco (gruppo di pesci)

banda (gruppo di suonatori o di ladri)

biblioteca (raccolta di tanti libri)

bosco (raggruppamento di alberi ad alto fusto)

branco (gruppo di animali)

comitiva (gruppo di persone)

coro (gruppo di cantanti)

cricca (gruppo di criminali)

esercito (raggruppamento di soldati)

famiglia (gruppo di persone legate fra loro)

flotta (insieme di navi)

folla (moltitudine di persone)

gente (gruppo di persone)

gregge (gruppo di pecore)

mandria (gruppo di buoi)

nugolo (gruppo numeroso di mosche, zanzare o altri insetti volanti)

pineta (gruppo di pini o conifere)

sciame (gruppo di api, vespe o altri insetti volanti)

scolaresca (gruppo di studenti)

squadra (gruppo di giocatori o di commilitoni)

stormo (gruppo di uccelli).

Ovviamente, a questo elenco di nomi collettivi se ne possono aggiungere altri, come team (inteso come squadra di persone), tifoseria, pollaio, formicaio e via dicendo.

Alcuni esempi chiarificatori

Dopo aver visto quali sono i nomi collettivi, vediamo qualche esempio chiarificatore sul loro utilizzo all’interno delle frasi:

La scolaresca partecipa attivamente alla lezione.

Uno stormo di uccelli vola alto nel cielo.

Il reggimento raggiunse l’accampamento nemico.

Il gregge seguiva il pastore in campagna.

La comitiva si riuniva sempre nella piazza principale.





