Il termine respawnato fa parte del gergo dei gamer e chi non gioca ai videogame probabilmente non sa cosa vuole dire: scopriamolo.

Sono davvero tante le espressioni usate dai gamer che per le persone che non giocano ai videogame risultano incomprensibili. Una delle parole più utilizzate è respawnato: scopriamo allora cosa vuole dire e vediamo quando è possibile utilizzarla in maniera corretta grazie anche ad alcuni esempi d’uso.

Origini : dagli Stati Uniti.

: dagli Stati Uniti. Quando si usa : quando si gioca ai videogame, per indicare il meccanismo attraverso cui si torna al gioco dopo essere morti.

: quando si gioca ai videogame, per indicare il meccanismo attraverso cui si torna al gioco dopo essere morti. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di respawnato

Streamer

Nella mappa di alcuni giochi come i classici FPS ci sono dei luoghi precisi chiamati “zone di respawn”. In tali aree avviene una prima apparizione di un elemento all’interno di un videogame: in gergo da gamer si parla in questo caso di spawn.

Seguendo questo stesso ragionamento è dunque semplice comprendere cosa vuole dire la parola respawnato. Quando si parla di respawn si intende quindi la meccanica attraverso cui è possibile tornare in gioco dopo una precedente morte all’interno della partita.

Il termine respawn si comprende molto bene se si pensa ai classici checkpoint dei videogiochi Souls che, oltre a ripristinare le fiaschette curative, causano anche il respawn dei nemici già precedentemente sconfitti durante la partita.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nello specifico cosa vuole dire questa espressione:

“Sono respawnato proprio nel punto in cui sono morto prima: spero di avere più fortuna stavolta”.

“Siamo respawnati nella zona della mappa che odiamo di più in assoluto: non penso riusciremo a sopravvivere a lungo nemmeno questa volta”.

“Uno shoppone come lui dovrebbe conoscere bene tutti i termini dei gamer: chiedigli cosa vuole dire respawnato e ti saprà sicuramente rispondere”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG