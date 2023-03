Scopriamo insieme quali sono le spiagge più belle del mondo secondo gli utenti di Tripadvisor.

Tripadvisor è sicuramente sinonimo di viaggi e di luoghi del mondo da esplorare. Per questo motivo, ogni anno, risulta molto interessante poter conoscere la classifica degli utenti riguardo i posti più belli del mondo da visitare.

Anche per il 2023, in vista delle prossime vacanze, la famosa piattaforma ha quindi deciso di stilare una classifica dedicata alle spiagge più belle del mondo. Classifica in cui figura anche l’Italia.

La classifica delle spiagge migliori del mondo secondo Tripadvisor

Dopo aver raccolto tutte le valutazioni ricevute negli ultimi 12 mesi, la piattaforma di Tripadvisor (che è anche tra le migliori app per cercare un buon ristorante) ha deciso di stilare una classifica con le spiagge più belle del mondo e che, quindi, sono assolutamente da visitare.

lampedusa

Quest’anno la classifica ha riservato diverse sorprese, ponendo spesso al centro dell’attenzione luoghi meno noti e lasciando fuori i grandi classici. Ma andiamo per ordine. Il primo posto è stato vinto dalla Baia do Sancho e Fernando de Noronha in Brasile. Il secondo posto è andato alla Eagle Beach ad Aruba, mentre il terzo a Cable Beach in Australia.

L’Islanda, grazie anche alla possibilità di ammirare l’aurora boreale si è aggiudicata il quarto posto con Reynisfjara Beach mentre il quinto posto è andato a Grace Bay, spiaggia delle isole Turks e Caicos. Il sesto posto ha visto Praia da Falesia in Portogallo mentre l’ottavo è andato a Radhanagar in India. L’Italia si è aggiudicata un ottavo posto grazie alla spiaggia dei conigli che si trova a Lampedusa e dove gli accessi sono limitati. Seguono Varadero a Cuba con un nono posto e Ka’napali Beach nelle Hawaii con il decimo posto.

Una classifica di luoghi sicuramente bellissimi e tutti da esplorare e che, molto probabilmente, saranno presto la nuova meta di tanti turisti amanti delle spiagge.

Altre spiagge bellissime e da non perdersi

Ovviamente, la classifica di Tripadvisor non si ferma a sole dieci posizioni. Nel mondo ci sono tante altre spiagge bellissime e da esplorare. Tra queste ricordiamo quindi la Siesta Beach in Florida, Driftwood Beach in Georgia, Manly Beach a Sydney (sempre in Australia), Seven Mile Beach alle Cayaman, La spagnola Concha Beach a San Sebastian, Kelingking Beach a Bali e la Palya de Muro a Maiorca, in Spagna.

Tutti luoghi che sanno lasciare senza fiato e che vale la pena visitare, sopratutto se si è amanti del mare e delle spiagge.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG