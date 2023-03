Lauren Marcangeli del gruppo Horizons ha proposto di vietare l’uso dei social network a chi ha meno di 15 anni.

I giovanissimi che utilizzano i social network sono oggi davvero tantissimi e il fatto che trascorrano tante ore su queste piattaforme preoccupa sempre più persone. Ad oggi esiste un’età minima per iscriversi sui social, ma comunque chiunque voglia può senza grandi problemi aggirare queste regole. Per la prima volta, però, in Francia si sta lavorando per una legge che fissa l’età minima per accedere a queste applicazioni all’età di 15 anni.

La proposta della Francia per vietare i social ai minori di 15 anni

ragazza con smartphone

I minorenni che usano i social sono sempre di più e questo preoccupa tante persone. In Francia si sta in questi giorni lavorando per una legge che cambierà le cose. Laurent Marcangeli, ex sindaco di Ajaccio che fa parte del gruppo Horizons, ha avanzato una proposta di legge che deve essere discussa in Senato. Secondo questa legge, il limite per l’utilizzo dei social network verrà fissato all’età di 15 anni.

La decisione di fissare questa età come limite di accesso alle piattaforme social non è affatto casuale. I 15 anni sono coincidono infatti con il passaggio dalle scuole medie alle superiori e anche con la soglia della maggiore età sessuale.

Questa misura ha lo scopo di preservare la salute mentale dei minori evitando che vengano esposti ai social quando sono troppo giovani. Inoltre, la legge vuole anche ridurre i fenomeni di cyberbullismo tra i giovanissimi.

Età sui social: chi la controlla?

Il controllo dell’età sui social è fondamentale perché si tratta dell’unico modo per avere sotto controllo un aspetto molto importante della vita dei minori. Secondo un sondaggio pubblicato nel 2022 da Association Génération Numérique circa il 58% dei ragazzi e delle ragazze fra gli 11 e i 12 anni hanno almeno un account social.

Questo sondaggio dimostra dunque che ancora oggi nessuno controlla davvero l’età di chi crea profili sui social. La conferma dell’età viene infatti lasciata all’autoverifica degli utenti che dunque possono decidere anche di non dire la verità.

