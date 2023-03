TikTok ha proposto nuove funzionalità che consentiranno di ridurre la permanenza sull’app: le novità riguarderanno i minorenni.

I giovanissimi che trascorrono ore e ore su TikTok dovranno cambiare le proprie abitudini perché la piattaforma ha deciso di agire per arginare questa “dipendenza” dal social. La decisione è stata presa per tutelare i minori e per questo chi ha meno di 18 anni potrà utilizzare TikTok solo per un’ora al giorno. Terminati i 60 minuti, sarà necessario inserire una password per continuare a navigare sull’app.

TikTok limita il tempo sul social per i minorenni

Sono tantissime le persone che passano la maggior parte delle ore libere sui social. Il problema sta diventando sempre più importante e per questo motivo TikTok ha deciso di intervenire con nuove funzionalità. I maggiorenni potranno usare l’app quanto desiderano, ma avranno modo di impostare delle notifiche per precisare dei limiti in maniera del tutto autonoma.

video danza ragazze tiktok

Le cose invece cambieranno in maniera più radicale per chi ha meno di 18 anni. I minorenni avranno una soglia massima di 60 minuti da rispettare. Una volta terminata l’ora, dovranno inserire una password e se la funzione viene disabilitata, dopo 100 minuti TikTok chiederà di impostare un nuovo limite.

Per quanto riguarda i minori di 13 anni il tempo di prolungamento non potrà superare i 30 minuti.

Ampliato il servizio Family Pairing

Nello spazio Family Pairing si inserisce una novità che riguarda i minori di 13 anni. Ragazzi e ragazze molto giovani che usavano la versione di TikTok con esperienza limitata, potranno infatti impostare un limite di 60 minuti per usare la piattaforma. In questo caso però per estendere il tempo di uso dell’app, saranno i genitori che ogni 30 minuti dovranno mettere una password.

Tra le altre cose, l’app aggiungerà anche l’impostazione “Disattiva notifiche” che permetterà di bloccare gli avvisi. In realtà, già oggi le notifiche sono bloccate automaticamente dalle 21 per i giovanissimi tra i 13 ei 15 anni e dalle 22 per gli adolescenti tra i 16 e i 17 anni.

