🌟We present 🌟 "Riviere, bastano pochi stocchi d'erbaspada penduli da un ciglione sul delirio del mare". (Eugenio Montale). Siamo in una delle località più suggestive e ardite, nonché la più antica delle Cinque Terre, Manarola. Sospesa su uno spessore roccioso che scende dritto fino al mare. Ciò che caratterizza questo magico borgo sono le case a torre tipiche del paesaggio ligure, con facciate variopinte tra le quali si intrecciano carugi molto suggestivi collegati da scalinate. Manarola è piacevole da passeggiare,a volte le barche tirate a riva, e lungo le vie, offrono degli scenari perfetti per delle fotografie d'autore e diventa particolarmente suggestiva durante il periodo del natale, quando la vicina collina della Collora si trasforma in un gigantesco presepe luminoso. E' la rappresentazione della Natività più grande del pianeta.