Versione aggiornata, ma stesso concetto. Dopo più di 10 anni di pausa ecco il ritorno della Notte dei Telegatti, il concorso organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni. Scopriamo di più!

Il grande ritorno è previsto per ottobre 2019 su Canale 5, così come è stato rivelato da Aldo Vitali a Radio Cusano Campus. Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni – magazine inventore dello storico premio – ha anche rivelato che sarà molto più attuale e ricco di entusiasmanti novità. Ecco allora le anticipazioni sulla Notte dei Telegatti 2019, la serata che fu condotta per la prima volta in assoluto da Mike Bongiorno!

Notte dei Telegatti 2019: il ritorno

Nel 2008 abbiamo assistito all’ultima edizione del programma con la conduzione di Pippo Baudo e Michelle Hunziker. L’anno successivo la serata non è stata organizzata per volontà di Pier Silvio Berlusconi e da allora non è più tornata nella programmazione.

Fonte foto: https://www.instagram.com/lamacchinadeltempo/?hl=it

Già nel 2018 dei rumors avevano parlato di un possibile ritorno, poi slittato all’anno successivo. Finalmente, nei primi mesi del 2019 è arrivata la conferma, con tanto di anticipazioni su quali potrebbero essere le novità del programma.

Il direttore di Sorrisi, infatti, ha rivelato che per la venticinquesima edizione il cast incaricato sta definendo gli ultimi dettagli per definire alcune novità per il revival. Ad esempio bisognerà dare una certa importanza anche al mondo del web, sempre più influente negli ultimi anni, ma senza perdere di vista l’alto livello su cui si basavano i Telegatti.

La storia del Gran premio Internazionale dello Spettacolo

Ogni anno ai lettori del magazine Tv Sorrisi e Canzoni veniva chiesto di votare i programmi e i personaggi preferiti della stagione televisiva scorsa. Dopo il conteggio dei voti si assegnava la statuetta – chiamata Telegatto – durante la serata di gala trasmessa su Canale 5.

La prima edizione andò in onda nel 1984 e fu un vero successo: a partire da quell’anno venne mantenuta questa tradizione fino al 2008. Alla conduzione del concorso ci sono sempre state grandi personalità dello spettacolo e della televisione, con personaggi come Mike Bongiorno,Gerry Scotti, Raffaella Carrà, Maria De Filippi, Fabrizio Frizzi, Alessia Marcuzzi, Pippo Baudo e molti altri.

Per l’edizione 2019 chi ci sarà come conduttore? Come funzioneranno i premi e in base a quali categorie verranno assegnate? Per ora non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte degli organizzatori!

