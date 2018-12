Aumentare la memoria con l’alimentazione: ecco i cibi più ricchi di fosforo

Il fosforo migliora la memoria e le funzioni cerebrali: ecco quali sono i cibi ricchi di fosforo da inserire nell’alimentazione quotidiana!

Parliamo sempre di quanto un’alimentazione sana ed equilibrata possa dare numerosi benefici all’organismo; non abbiamo, però, ancora nominato tutti quei cibi ricchi di fosforo che aiutano a migliorare la memoria. Questa sostanza, o meglio questo minerale, oltre a stimolare il cervello e le funzioni cerebrali, è un toccasana per l’organismo. Il fosforo permette al sistema muscolare e nervoso di godere di un ottimo funzionamento. È, quindi, davvero importante inserirli nella propria dieta quotidiana. Scopriamo quali sono!

Alimenti ricchi di fosforo

-Noci. Possono essere gustato ovunque o da sole come merenda: le noci sono ricche di fosforo e Omega 3. Attenzione a non esagerare! Basta mangiarne almeno una manciata al giorno.

-Legumi. Andrebbero mangiati almeno 3 volte a settimana, poiché sono ricchi di fosforo e tantissimi altri nutrienti perfetti per l’organismo. Lenticchie, fagioli, fave e ceci possono essere gustati come contorno, come una zuppa o accompagnati dalla pasta.

-Parmigiano. Ricco di fosforo e di calcio, è perfetto per le ossa e per la memoria. È anche una ricca fonte di vitamina A e D. Può essere aggiunto alle proprie portate o gustato anche come snack.

-Pesce. Sappiamo perfettamente che il pesce è un ottimo alimento per la migliorare la memoria, inoltre è stato anche confermato dalla scienza che allunga la vita.

-Semi di girasole. Possono essere gustati nelle insalate con un po’ di pesce o di carne, i semi di girasole sono un ottimo alimento per poter fare il pieno di fosforo, ferro e zinco!

-Orzo. Tra i cereali integrali, l’orzo è quello che vanta più fosforo in assoluto. Può essere inserito tranquillamente nella propria dieta alimentare e può essere gustato a pranzo o a cena in mille modi diversi!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/spaghetti-tagliatelle-pomodori-3547078/