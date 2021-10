Chico Forti invia una lettera ad Alfonso Signorini e ai telespettatori del GF Vip. Jo Squillo, dopo aver ricevuto le conferme che desiderava, decide di interrompere il digiuno.

Signorini, per un attimo, si fa serio e annuncia di aver ricevuto una lettera dalla Farnesina e da Chico Forti, che legge pubblicamente in diretta: “Tu e Jo siete la mia fenice mediatica. Grazie per il sangue fresco che mi avete iniettato nelle vene, spero di stringervi presto la mano dal vivo”. La protesta di Jo Squillo, che aveva deciso di iniziare a digiunare per scuotere le coscienze sul destino dell’italiano detenuto negli Stati Uniti, ha, finalmente, trovato un riscontro e sortito un qualche effetto. Non è proprio una soluzione, ma è comunque un segnale.

Un segnale che consente ad Alfonso Signorini di avanzare una sincera considerazione: “Devo dirti che la cornice del GF, pur essendo una gran cassa di risonanza, stona un po’ con il gesto che tu ti stai imponendo. Anche perché il programma non può garantirti le forme di assistenza medica di cui avresti bisogno in queste condizioni. Io direi che questo digiuno potrebbe essere sospeso, dato anche il riscontro ricevuto”.

Jo Squillo comprende e concorda. Decide, quindi, di interrompere la sua protesta.