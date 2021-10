Finalmente Miriana e Nicola si espongono e parlano sinceramente del loro flirt. Un flirt in cui, per ora, soltanto uno dei due sembra credere.

“Io ho bisogno dei miei tempi, non mi sento ancora di lasciarmi andare con Nicola”. E questo lo sapevamo, ma ora la Trevisan fa qualche passo in più e chiarisce le sue sensazioni: “Provo interesse per Nicola, mi piace tanto. Se fossi stata fuori dalla Casa ci sarei uscita e forse l’avrei anche baciato”. L’interesse, a quanto pare, è di entrambi, ma, mentre Pisu ha deciso di non fingere più e scrive e dice di essere follemente innamorato di lei, l’altra metà della coppia preferisce mantenersi prudente, non avanzare dichiarazioni compromettenti e riflettere ancora un po’ sulla situazione. O probabilmente sta solo aspettando di essere fuori dal gioco per farsi avanti.

Andrea Casalino, terzo incomodo della vicenda, è in studio e commenta quanto dichiarato ai giornali nei giorni scorsi (aveva affermato che non sarebbe successo nulla tra Miriana e Nicola, perché lei era innamorata di lui: “Caro Nicola, in questa storia ci credi solo tu”, cito testualmente). Casalino insiste sulla presunta scintilla scoccata, prima che uscisse dalla Casa, tra lui e la Trevisan, alludendo ad una passione che non si sarebbe mantenuta troppo sul platonico.

Lei smentisce il tutto, appellandolo come poco elegante e poco opportuno, e lo mette a tacere senza tanti giri di parole. “Tesoro…” ci prova lui. “Tesoro anche no”, lo stronca lei. Di chi dobbiamo fidarci? Fugace e nervoso lo scambio di battute tra Andrea e Nicola: “Io non credo a ciò che dici. Miriana ha solo bisogno di tempo e io lo rispetto”.