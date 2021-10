Sonia Bruganelli rivela che il marito Poalo Bonolis all’inizio della loro relazione prometteva la luna, ma non dava mai garanzie. Proprio come Aldo Montano.

Olga Planchina, moglie di Aldo Montano, racconta di aver bloccato il marito all’inizio della loro relazione, perché prometteva vacanze e ricchezze che in realtà non arrivavano mai. E Sonia Bruganelli, l’opionionista che – con la rivale Adriana Volpe – affianca Alfonso Signorini, dallo studio del GF coglie l’occasione per mandare qualche frecciatina al marito, Paolo Bonolis.

“Conosco bene questo tipo di milantatori. Anche Paolo fece lo stesso con me, per corteggiarmi. Vantava ricchezze e conoscenze che poi non aveva, barche, gioielli e tanto altro. Restavano sempre parole e poco altro”. A quanto pare succede a tutti, non soltanto a noi comuni mortali!

Sferzante la rivelazione di Sonia, che punzecchia il marito e mette in guardia le donne da chi parla tanto e fa poco, millantando cose che non esistono. A guardare com’è andata a loro due – felicemente sposate – si direbbe quasi che un po’ di sana boria, anche se senza fondamento e garanzie, a volte dà buoni frutti. E pure duraturi.