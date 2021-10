La puntata del 19 ottobre del GF Vip si conclude con i Vipponi nominati e una sorpresa per Raffella Fico.

Al termine di questa scoppiettante puntata del GF Vip, Carmen, Miriana e Raffaella sono al televoto. Intanto è stato risolto il mistero delle cento rose bianche ricevute da Alfonso Signorini.

Signorini fa portare le rose in studio, richiamando l’attenzione di Raffaella Fico. Cento rose bianche, infatti, sono state regalate anche a lei. Il mittente è proprio Piero Neri, il fidanzato di Raffaella Fico, che ha scatenato già varie polemiche per le rose inviate alla fidanzata alcune settimane fa e che era stato colpito dalla cattiveria di chi ha voluto fare i conti in tasca all’ennesima conquista della ex-Balotelli. Piero, in realtà, è un imprenditore livornese, ma questo non è importante.

Questa volta il ragazzo ha voluto strafare e, oltre alla cento rose alla fidanzata, ha voluto omaggiare con rose bianche e rosse anche il conduttore del GF Vip, che nel pomeriggio aveva postato una foto del regalo, non rivelando nulla in merito alla provenienza. Ora è tutto più chiaro.