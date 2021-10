Joele Milan è stato recentemente espulso da Uomini e Donne per aver infranto le regole del programma. L’ex tronista, tuttavia, non ha ancora finito di far parlare di sé.

L’avventura di Joele Milan a Uomini e Donne è stata breve, ma senza ombra di dubbio memorabile. Per chi non lo sapesse, Joele era un tronista del trono classico del celebre dating show di Canale 5, ma è stato squalificato dal programma per aver infranto il regolamento: aveva tentato di contattare una corteggiatrice di nascosto, mentre le regole esigono che ogni tipo di comunicazione debba essere registrata dalle telecamere. Ora, tuttavia, il 26enne originario della provincia di Venezia torna a far parlare di sé scoccando una frecciatina al programma che, a tutti gli effetti, l’ha reso famoso.

La mossa di Joele arriva sotto forma di un breve video pubblicato direttamente sul suo profilo di Instagram. Proprio qui, infatti, l’ex tronista ha deciso di mostrare in esclusiva ai suoi followers il suo nuovo tatuaggio: un trono saltato in aria, con la scritta “BOOM” che campeggia ben visibile al suo interno. Un riferimento fin troppo chiaro alla sua breve avventura a Uomini e Donne che, come abbiamo accennato poco fa, si è conclusa con la sua eliminazione precoce. Anche la didascalia del post non lascia dubbi in merito: “Incidente di percorso“.