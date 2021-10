Si scaldano gli animi nella Casa del GF Vip a causa delle nomination, e scoppia una lite tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli.

È una vera e propria lite quella scoppiata tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli nella Casa più spiata d’Italia, e come spesso accade tra i concorrenti del GF Vip, la scintilla che l’ha causata è scaturita dalle nomination. L’accusa parte proprio dalla Ricciarelli, che accusa la ballerina di essere una pettegola e di aver complottato insieme a Jo Squillo. Carmen Russo, tuttavia, non ci sta: “Io avrò 60 anni e tu sei una signora con più anni di me. Hai detto che sono una pettegola ipocrita“, le ha risposto. “Tu hai battezzato tutte le donne. La scorsa settimana hai nominato Jo e questa volta me. In più al biliardo non parlavamo di te. Non erano discorsi e complotti sulle nomination. Io non ti permetto di dire falsità.“

Nel corso della lite la ballerina è arrivata anche a minacciare di lasciare il programma, e ha continuato a essere stizzita anche nel corso della notte. “Ma figurati, se esco per me va bene” ha sbottato a un certo punto. “Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto.” Proprio questa frase ha infastidito particolarmente Katia Ricciarelli, che è tornata alla carica.

“Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi” ha sentenziato la soprano. “Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una stro**a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’, lo dice a una che non ce l’ha. La famiglia, attaccati al tram con la famiglia. […] Basta con le falsità, odio queste cose qui. Che cattiveria che mi hai fatto.”