Demi Moore, la celeberrima diva di Proposta Indecente e Ghost, ha recentemente pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che la ritrae accanto a un fallo gigante: la foto, ovviamente, ha spopolato sui social.

Restare impassibili di fronte all’arte è davvero difficile: lo sa bene Demi Moore, le celeberrima diva statunitense che ha recitato in film cult come Proposta Indecente e Ghost. L’attrice proprio in questi giorni si trova a Parigi in compagnia della figlia Scout in occasione della Fashion Week. Con un giorno libero a disposizione, tuttavia, la coppia di madre e figlia ha deciso di visitare alcuni degli innumerevoli musei e gallerie d’arte presenti sul territorio della capitale francese. Nel corso di una delle visite una delle sculture esposte l’ha colpita così tanto che l’attrice ha deciso di posare affianco a essa, e pubblicare successivamente lo scatto sul proprio profilo Instagram.

Fin qui tutto normale: ciò che tuttavia ha sorpreso i suoi fan e fatto diventare virale la foto è la scultura in questione. Si tratta infatti di un grosso fallo, memore della scandalosa scultura che faceva bella mostra di sé anche in Arancia meccanica, film del maestro Stanley Kubrick. La foto di Demi Moore, come suggerisce anche la didascalia (“Ammirando l’arte”), è palesemente ironica e goliardica, ma nei commenti ovviamente non manca chi è rimasto scandalizzato. Dopotutto, è sempre vero che le pene dell’arte non sono comprensibili per tutti.