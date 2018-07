Tutto su Chiara Francini: gli outfit, i gossip e la vita privata!

Bella, intelligente e talentuosa: ecco chi è Chiara Francini. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice e sulla sua vita privata!

Nata a Firenze nel 1979, Chiara Francini è una delle attrici di cinema e televisione più apprezzate nel panorama nazionale italiano. Si è laureata in lettere con 110 e lode, ma coltiva da sempre il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Sogno che grande alla sua straordinaria bellezza e al suo grande talento, riesce a realizzare giovanissima. Scopriamo cosa c’è da sapere su Chiara Francini e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Chiara Francini: tutto quello che non sai sull’attrice

– A IoDonna ha rivelato che una sola volta avrebbe fatto una follia per amore: “Quando ero piccola stavo con un ragazzo di Padova. Sono partita per raggiungerlo con un’amica, una volta davanti alla sua porta di casa sono ritornata a Firenze.”

– Ha tre gatte che si chiamano Hermes, Cocó e Lorelei.

– A Firenze ha frequentato lo stesso liceo frequentato da Matteo Renzi.

– Adora le borse a tracolla e gli abiti colorati. Ha dichiarato a Repubblica delle donne: “Non devono mancare mai i colori, perché anche i vestiti devono darmi gioia e rispecchiare la mia personalità. Mi piacciono le cose molto femminili, i fiori, le forme un po’ anni Cinquanta. Come accessori, poi, non rinuncio mai agli orecchini. E alle borse: piccole, così ci ficco dentro meno roba possibile e posso portarle a tracolla. Adoro le borse a tracolla!”

Chiara Francini: il fidanzato e la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Chiara Francini è fidanzata con lo svedese Frederick Lundqvist. “Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. La conditio sine qua non di tutto. Ama ripetere sempre che non potrebbe mai stare con una donna che non è ambiziosa”, ha raccontato a Vanity Fair Chiara Francini.