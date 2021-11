Ecco la sigla ufficiale di The Ferragnez, la serie dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez, condivisa proprio da loro sui social insieme alla data ufficiale d’uscita.

Tutto il popolo del web attende con ansia la serie tv The Ferragnez, lo show interamente incentrato sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez che sarà disponibile su Amazon Prime Video. Proprio in queste ore, Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi milioni di follower la sigla ufficiale, scritta e cantata da Fedez con la sua partecipazione.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Il debutto è programmato per il 9 dicembre, come la stessa Ferragni ha ricordato ai suoi fan tramite le stories. Ecco la simpatica e divertente sigla, con Chiara, Fedez e anche il piccolo Leo.

The Ferragnez, di cosa parla lo show

Lo show in cui saranno protagonisti proprio Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più famose del web nel mondo, sarà incentrato sui loro ultimi mesi. Non sappiamo ancora quante puntate saranno nello specifico, ma The Ferragnez racconterà da vicino la vita dell’influencer più famosa del mondo e del rapper italiano, sposati nel 2018 e che oggi condividono due bambini, il simpaticissimo Leo e la neonata Vittoria.

Nel corso del programma verranno svelati momenti inediti della vita di Chiara e Fedez, accompagnati anche da diversi personaggi delle loro famiglie, come Valentina e Francesca Ferragni, i genitori di entrambi, tanti amici e anche colpi di scena. L’appuntamento è quindi per il 9 dicembre su Amazon Prime Video.