Un alone di mistero aleggia sulla casa del GF Vip 6, dove proprio qualche ora fa gli spettatori hanno sentito live urla di aiuto, subito censurate dalla regia.

Poche ore fa un grande spavento ha assalito gli abitanti della casa del GF Vip 6, quando in un momento di assoluta tranquillità una concorrente ha urlato chiedendo aiuto, urla subito censurate dalla regia. Gli spettatori che stavano guardando la live del programma sono rimasti increduli, sconcertati e con mille dubbi su cosa fosse successo.

Che é successo ? Chi é caduto #GFVIP pic.twitter.com/O8VbrqTdF9 — Enza Granziero (@enza_granziero) November 10, 2021

Dalle informazioni che solo ora stanno arrivando sul web, sembra che Clarissa Selassié sia svenuta per un calo di pressione. La giovane principessa etiope, infatti, ha fatto prendere un colpo a tutti i suoi colleghi perché mentre era in bagno ha avuto le vertigini e, spaventata, ha urlato per chiedere aiuto.

Dopo che è stata soccorsa la povera Clarissa, Francesca Cipriani ha pensato a spiegare a tutti cos’era accaduto, rassicurando anche gli altri compagni d’avventura sulle condizioni della giovane ragazza. Anche Carmen Russo ha commentato la vicenda, dicendo che svenire è una difesa del corpo. Fortunatamente tutto è passato, quindi gli spettatori possono tirare un sospiro di sollievo.