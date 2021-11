Alessandro Gassmann è il protagonista di Un Professore: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction di Rai 1.

Su Rai 1, da diverso tempo, Alessandro Gassmann ci siamo abituati a vederlo nei panni dell’ispettore Lojacono in I Bastardi di Pizzofalcone ma ci dobbiamo abituare a vederlo anche nel ruolo di Dante Balestra (un eccentrico insegnante di filosofia in un liceo) ovvero il protagonista principale di Un Professore, la fiction di Rai 1 che è il remake della serie TV catalana Merlì, che ha avuto molto successo in Spagna e che alla Rai sperano possa piacere anche nel nostro Paese nella versione italiana. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa fiction.

Un Professore: la trama della fiction

Come detto in precedenza, il protagonista di Un Professore è Dante, un insegnante di filosofia di un liceo scientifica. Nella classe 3°B in cui insegna ha come allievo anche il figlio Simone, con cui non ha un ottimo rapporto e che cerca da tempo di avvicinarsi a lui.

Alessandro Gassmann

Dante è un anticonformista, Simone è invece rigido e ligio alle regole: i due hanno caratteri molto diversi tra loro e per questo faticano a trovare punti di contatto.

Tra gli studenti di Dante c’è anche un Manuel, un ragazzo problematico che il professore decide di ospitare per un certo periodo a casa propria mettendo però, a sua insaputa, ancora più in difficoltà il figlio. La madre di Manuel è Anita, donna della quale Dante si innamora e che cerca di conquistare.

Un professore: il cast della fiction

A interpretare il ruolo del protagonista, Dante, è il già citato Alessandro Gassmann mentre nei panni di Anita troviamo Claudia Pandolfi. Nicolas Mupas è invece il figlio del protagonista, Simone.

Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Damiano Gavino, Francesca Colucci e Christiane Filangieri. Quando inizia un Professore? L’uscita della serie TV per il proprio debutto è prevista giovedì 11 novembre 2021 in prima serata su Rai 1.