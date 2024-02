A causa del “Pandoro-gate” sembra difficile che l’influencer possa tagliare il traguardo di 100 milioni di fatturato nel 2024. Per ora però le sue aziende sono in salute.

Dopo lo scandalo relativo alla vendita dei pandori firmati Chiara Ferragni in collaborazione con Balocco i ricavi dell’imprenditrice hanno iniziato a rallentare: sono infatti stati rescissi i contratti di partnership con Safilo e Coca Cola. Tuttavia il gruppo societario Sisterhood, di proprietà di Ferragni, rimane finanziariamente solido e sembra in grado di resistere alle difficoltà attuali.

Chiara Ferragni: il fatturato di Sisterhood

Secondo quanto riportato da il Corriere la holding, di cui fanno parte Ferragni Enterprises, proprietaria dell’attico a City Life, Fenice e TBS Crew, sarà in grado di superare la tempesta: il gruppo ha infatti un fatturato da ben 4,5 milioni con 2,4 milioni di utile.

In particolare, TBS Crew va a gonfie vele ed ha aumentato i suoi ricavi del 100% rispetto al 2021, raggiungendo quota 14,5 milioni di euro e un utile di 5,1 milioni. Fenice, controllata al 32,5% da Ferragni, ha registrato un fatturato di 15,6 milioni con un utile di 3,4 milioni: la valutazione di Fenice sei mesi fa era di 75 milioni, e il valore complessivo del gruppo attorno ai 100 milioni.

Chiara Ferragni: la sparizione dai social

In generale però possiamo dire che i guadagni dell’influencer nell’ultimo periodo stiano rallentando parecchio: infatti, dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta, Ferragni è sparita dai social per circa 3 settimane, in vana attesa che si calmassero le acque.

Secondo Daniele Chieffi, esperto in risk management, durante il suo periodo di assenza dal mondo social l’imprenditrice avrebbe perso 1 milione di euro, prendendo in considerazione solo i guadagni derivanti dai post sponsorizzati su Instagram. Prima del “pandoro-gate” Ferragni pubblicava dai 2 ai 3 post advertising a settimana che le fruttavano mediamente 80mila euro ciascuno.