Chiara Ferragni è pronta per una nuova avventura: presto arriverà la sua personale linea di profumi e fragranze, che verrà lanciato a breve.

Angelini Beauty S.p.A., parte di Angelini Industries e leader nei settori profumeria, skincare e suncare, e la nota imprenditrice e influencer hanno annunciato l’accordo di licenza in esclusiva mondiale per la produzione, distribuzione e promozione della prima linea di fragranze dell’omonimo brand.

Il profumo di Chiara Ferragni dovrebbe uscire nel 2023 e il Presidente e Amministratore Delegato di Angelini Beauty Spa ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi della collaborazione con Chiara Ferragni, imprenditrice digitale che in questi anni ha saputo coniugare uno stile unico ad un innovativo approccio imprenditoriale. L’incontro tra il nostro Dna e la capacità di Chiara Ferragni di interpretare i desideri dei ‘nativi digitali’ diventa la base di questo nuovo progetto ispirato ad un’idea di futuro nel segno dell’inclusività, dell’unicità e della libertà di autodeterminazione di ciascuno.”

La linea di fragranze di Chiara sarà un altro tassello per il suo brand, che distribuisce già una linea di abiti e anche una linea make-up.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram