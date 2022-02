L’ex gieffina Giulia Salemi non solo fa parte dei vip televisivi ma è anche nota come influencer sui social network, visti i milioni di follower che la seguono.

Grazie ai social, Giulia come molti altri suoi colleghi lavora e collabora con diversi brand, anche se non tutti ancora riescono a capire questa tipologia di mestiere. Ecco che, dopo aver letto critiche e commenti negativi, la Salemi ha deciso di scrivere la sua su Twitter cercando di stoppare tutte le polemiche.

Il motivo principale per cui Giulia Salemi si è lasciata andare a questa polemica è presente n un libro che sta facendo parecchio discutere, quello della Stardust House. Questi sono un gruppo di giovanissimi tiktoker, che insieme si ritrovano proprio per fare Tik Tok, ottenendo sia complessivamente che individualmente ottimi risultati.

Il loro libro sta ricevendo numerose critiche, soprattutto dagli scettici sul mondo degli influencer, ma Giulia non ci sta e crea dibattito sui social.

