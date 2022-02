L’attrice pisana Silvia Mazzieri, che interpreta Alba Patrizi nella fortunata serie tv Doc-Nelle tue mani, è incinta. La giovane star ha dato l’annuncio sui social con una dolcissima foto.

Nelle scorse ore, Silvia ha pubblicato una bellissima foto con il pancione e con il suo compagno Yari Gugliucci, altro volto noto del panorama italiano televisivo e cinematografico. Tra l’altro, la condivisione della notizia arriva oggi che è anche il suo compleanno, infatti i fan hanno subito risposto con numerosi commenti di doppi auguri.

Silvia è da sempre molto riservata sulla sua vita privata, infatti l’annuncio della gravidanza lascia sorpresi tutti i suoi fan, che non ne sapevano nulla.

Tra Silvia Mazzieri e Yari Gugliucci ci sono ben 19 anni di differenza, ma il loro amore questo divario generazionale non l’ha mai sentito.

