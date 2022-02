Dieci giorni fa è arrivata la bimba della cantante Levante, che oggi pubblica il primo post con una bellissima riflessione sulla maternità.

Levante torna a lavorare sulla sua musica a dieci giorni dal parto: ora, però, lo fa con una compagnia in più, la piccola Alma Futura nata dalla relazione con il compagno Pietro Palumbo.

La cantante è tornata felice e pronta a ricominciare con la musica e il canto, ma ora con una consapevolezza diversa e una bambina di cui prendersi cura. Oggi ha pubblicato una foto al pianoforte, dove si intravedono i piedini di Alma Futura in braccio alla sua mamma, seguita da una riflessione molto bella sulla maternità.

“Ritorno al piano con una mano sola e con quattro mani, con la destra suono con la sinistra tengo Alma.

Mi ascolta suonare e cantare… mi ascolta non fermarmi mai e non perché non me lo conceda, è che proprio non voglio.”

Levante ha scritto un pensiero molto profondo sulla maternità, un memorandum per tutte le mamme lavoratrici che hanno paura di intraprendere questa strada: “La paura di questo viaggio che sembra arrestare qualsiasi donna va assolutamente allontanata. Ho sentito dire di tutto sulla maternità (condizione individuale in cui ogni caso non è paragonabile a nessun altro) e nei racconti di molte e molti c’è spesso il retrogusto amaro del suo aspetto “invalidante”. Non è semplice di certo. È un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia.”

