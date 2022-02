Una volta uscito dalla Casa, l’ex gieffino ha parlato a lungo del suo rapporto con Soleil Sorge verso cui si è dimostrato molto attratto e svela dei particolari inediti.

In occasione di un’intervista su Novella 2000, Gianluca Costantino parla della complicità che si è creata nella Casa con Soleil Sorge. Tra i due ci sono sempre state delle vibrazioni positive e l’ex gieffino ammette che vorrebbe conoscerla e che è molto attratto da lei.

Le dichiarazioni di Gianluca Costantino

Come riporta lanostratv.it, Gianluca Costantino parla di Soleil Sorge e svela: ““Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore…So che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori e quindi non vorrei rovinare la coppia. Non mi piace entrare in certe dinamiche“.

Sul suo rapporto con la gieffina all’interno della Casa svela: “C’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi, queste sono cose che restano indelebili…” Sul bacio “scherzoso” che i due si sono dati in confessionale rivela: “n quel momento io e Soleil sembravamo una cosa sola e non immagina la bella sensazione che ho provato…E’ stato un bacio che mi ha reso felice.” L’ex gieffino ammette che Soleil Sorge gli manca molto: “Non sto benissimo, in casa ho vissuto emozioni impareggiabili…Inoltre mi manca Soleil.”

