Chiara Ferragni si prepara per Halloween ma i fan notano un dettaglio inaspettato nel video: una frecciatina all’ex marito Fedez.

L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower su Instagram un video in cui mostra la sua casa decorata per Halloween. Insieme ai suoi figli Leone e Vittoria, Ferragni si prepara a festeggiare la notte delle streghe, ma un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti. Il riferimento all’ex marito Fedez è evidente. Scopriamo i dettagli.

Chiara Ferragni mostra un dettaglio della casa: messaggio per Fedez?

Mentre Chiara Ferragni parla serenamente di Halloween e di una serata al cinema con i figli, sullo sfondo del video compare un quadro luminoso che raffigura l’ex coppia insieme ai bambini, un simbolo che sembra nascondere un messaggio implicito.

Questo dettaglio ha sollevato diverse ipotesi tra i fan: si tratta di un messaggio subliminale per Fedez, con cui l’imprenditrice ha recentemente divorziato? Oppure, è solo un gesto affettuoso per mantenere un senso di continuità e stabilità per i figli?

Chiara Ferragni

Nel frattempo, Fedez continua a mantenere il silenzio sui social, alimentando ulteriori speculazioni sullo stato delle relazioni tra i due ex. Recenti rumor suggeriscono che entrambi abbiano avuto nuovi interessi sentimentali, anche se nessuna delle parti ha confermato ufficialmente queste voci.

Chiara Ferragni, infatti, è stata associata a Silvio Campara, mentre si vociferava di un nuovo flirt per Fedez con una giovane donna, prontamente smentito.

Chiara Ferragni e Fedez: i figli al primo posto

Nonostante il gossip, sembra chiaro che Ferragni stia cercando di mantenere la serenità per i suoi figli, Leone e Vittoria.

Il quadro della famiglia potrebbe essere stato lasciato al suo posto per preservare un senso di normalità e tranquillità per i piccoli, dimostrando ancora una volta quanto la loro felicità sia al centro delle sue attenzioni.

Intanto i fan sono in attesa dei nuovi sviluppi sul divorzio dei Ferragnez.