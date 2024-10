Il mondo del cinema piange la scomparsa di Aaron Kaufman, regista, sceneggiatore e produttore, morto a soli 51 anni. Kaufman, noto per aver co-diretto con Sean Penn il docufilm Superpower del 2023, è deceduto a causa di un apparente attacco di cuore mentre si trovava a Las Vegas. La sua morte è stata confermata da Chad Verdi, produttore di molti progetti passati e futuri di Kaufman. Ma scopriamo tutti i dettagli della triste vicenda.

L’annuncio della scomparsa del famoso regista è arrivato nella mattina del 21 ottobre, riportato dai principali notiziari.

Aaron Kaufman, who directed the documentary Superpower about the war in Ukraine alongside Sean Penn and was a longtime producing partner of Robert Rodriguez, has died. He was 51. https://t.co/FYIBDeDLfJ