Chiara Ferragni pubblica una foto che sciocca tutti, audace ma che la mostra in tutta la sua bellezza. Ecco lo scatto pubblicato su Instagram.

Chiara Ferragni, l’influencer più famosa del mondo, ha pubblicato poche ore fa una gallery di tutte le foto più belle della settimana, tra cui una in particolare molto audace, in cui l’imprenditrice digitale è in topless.

Sul suo profilo, Chiara Ferragni racconta sia la sua vita privata che quella professionale, tra mille stories e post pubblicato assiduamente, come quello pubblicato poche ore fa, in cui l’influencer ha scelto le foto “best of the week”, ovvero le migliori della sua settimana. La gallery parte con una fantastica foto che ha scioccato i fan, ovvero Chiara in topless che copre il seno con le mani. Bella come sempre, truccata e pronta per un evento mondano, la donna ha subito ricevuto migliaia di complimenti dai suoi fan, che la amano e la seguono ormai da anni.

In pochissimi minuti, infatti, tutti i suoi fan e amici si sono scatenati con commenti di approvazione, sostenendo sempre di più Chiara nel suo lavoro e nella sua vita.

La settimana della Ferragni

Nella gallery pubblicata da Chiara Ferragni vediamo come ha trascorso la settimana, tra eventi importanti come la serata per i GQ Award, dove ha vinto il GQ Woman of the Year Award, vestita in modo davvero unico da Schiaparelli, con un corpetto interamente realizzato in oro.

Inoltre, la Ferragni ci mostra come sempre i suoi piccoli, la baby Vittoria con un jeans skinny e il simpaticissimo Leo, vestito da Buzz Lightyear.