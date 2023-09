Nuovo arrivato in casa di Chiara Ferragni e Fedez: un amico a quattro zampe allarga la famiglia. Ecco come hanno reagito Leone e Vittoria.

La famiglia Ferragnez si allarga. In queste ore, infatti, Chiara Ferragni e Fedez hanno accolto in casa Paloma, un nuovo amico a quattro zampe. Dopo la morte della storica Matilda, l’imprenditrice digitale e il rapper hanno deciso che era giunto il momento di portare un nuovo membro tra le mura domestiche, anche per rendere felici Leone e Vittoria. Ma quello che si chiedono in tanti è, appunto, come avranno reagito i bambini? La risposta è arrivata da un post social della madre di Chiara, Marina Di Guardo, che ha condiviso il video della “reaction” dei due bimbi e non solo.

Chiara Ferragni e Fedez, la reazione di Leone e Vittoria all’arrivo di Paloma

Chiara Ferragni – Fedez

Nel suo contenuto social la Di Guardo ha scelto di mostrare in che modo l’intera famiglia Ferragnez abbia reagito all’arrivo di Paloma. Prima di tutto l’ingresso della cagnolina è stato una sorpresa. La madre di Chiara, infatti, è arrivata suonando alla porta di casa con in braccio l’amico a quattro a zampe.

Successivamente lo ha liberato e ha permesso all’animale di muoversi vicino a Leone e Vittoria visibilmente emozionati ed eccitati.

“Bau”, si sente dire dalla piccola Vitto che si è diretta subito verso Paloma. “Un nuovo bau, avete visto? Lo dobbiamo accudire, portarlo a spasso. Lo portiamo insieme?”, si sente dire da Fedez.

La simpaticissima Paloma, poi, si è presa la scena andando soprattutto a giocare con Vittoria. Tra le due il feeling è parso subito evidente. La bambina ha giocato con il nuovo membro della famiglia che è stato reso ancora più dolce da un fiocco rosa.

Il video mostrato dalla Di Guardo ha generato tantissimi like e commenti e ha confermato come, almeno a primo impatto, i bambini dei Ferragnez siano rimasti assolutamente felici.

Di seguito anche il post Instagram di cui via abbiamo parlato della madre di Chiara con tanto di foto e video delle varie reazioni dell’intera famiglia: