Dopo aver risolto alcuni recenti problemi è tornato il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La conferma arriva da certe rivelazioni…

Sono stati protagonisti nelle ultime settimane dell’estate di alcuni rumors di coppia che li volevano prossimi a dirsi addio. Invece, ora, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere tornato il sereno. A parziale conferma di questo, alcune parole davvero scottanti della ragazza che a Casa Chi ha rivelato dettagli, anche piuttosto intimi, del rapporto con la sua dolce metà. In particolare della prima volta in intimità dei due dopo l’edizione del Grande Fratello nella quale si sono conosciuti.

Le rivelazioni bollenti di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La Codegoni e Basciano, come noto, hanno iniziato la loro relazione al Grande Fratello. Dal reality in poi hanno dato il via alla loro vita insieme arrivando, di recente, anche a dare alla luce la loro bellissima Celine Blue.

Il rapporto tra i due è molto cambiato nel corso del tempo, anche in intimità. La bella Sophie, a Casa Chi, come raccontato da Leggo, ha svelato anche la prima volta sotto le coperte con il bel Basciano non appena usciti dal GF dove si erano contenuti senza mai andare oltre davanti alle telecamere.

“La prima notte da liberi in albergo? E’ una cosa imbarazzatissima perché tu sei già fidanzata con questa persona e la conosci in tutto e per tutto”, ha precisato la ragazza. “Idealizzi cose e poi hai paura che non vada bene… Se è stata una delusione? Abbiamo avuto un bel feeling anche se paragonata ad oggi… al momento avevo detto ‘buono’, però dipende, capito? L’ansia da prestazione fa brutti scherzi, soprattutto dopo il GF”.

Al netto, quindi, di qualche incertezza non ben precisata, la Codegoni ha poi aggiunto che le cose, come era prevedibile, col tempo sono andate assolutamente per il meglio. La conferma è la loro relazione stabile da tempo e l’arrivo della piccola Celine.

Di seguito, invece, un post Instagram di questa estate della coppia: